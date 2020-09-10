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跑步知識／Kate Grace五分鐘平衡訓練 提高穩定性與腿部力量

運動筆記 / 李吳菊

跑者的力量訓練不可少，但從今天你該增加另外一項練習—平衡訓練。

Kate Grace 是著名跑步俱樂部 Bowerman Track Club 的運動員，她也曾代表參加 2016 年奧運 800m ，在本週她在社交平台 Instagram 上發布了一則關於五分鐘的訓練短片，並說到：「這已成為我每週兩次訓練的重要組成部分。」如果，你還想嘗試些不同的訓練法，那這個平衡訓練，可以參考看看！

這些訓練你可以先從穩固的地面，再到平衡板，到半圓平衡球上練習，每次練習動作應持續 30 秒。

Kate Grace（@fastkate）分享的貼文 張貼

Tippy Bird

旋轉臀部，運用你的髖關節進行跟進。（也稱作單腿硬舉）這將使您的核心和繩肌發揮作用。

Foot Rockers

在平衡板上，來回搖擺來改善腳踝屈曲和腳部穩定。

Banded Twists

運用帶狀非常適合傾斜力量，透過您的核心，嘗試將下半身保持穩定，並保持最小的運動。

Standing hip extension

用彈力帶將雙腳分開至與肩同寬，然後抬起的雙腿向後移動，並稍微遠離你的身體！你可以感覺到臀部正在出力。

透過這些平衡練習，你可以獲得更高的穩定性，同時也能提升自身肌力！可以隨時將這些運動加入你的課表之中，每個禮拜練習 2 次，想必會有不錯的效果！

責任編輯：Ian

新聞來源：CanadianRunning

圖片來源：fastkate IG

＊運動知識，盡在運動筆記

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