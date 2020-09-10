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賽事心得／幾近瘋狂的萬丹紅豆馬
跑友很早就團報萬丹紅豆馬，聽說也是有名賽事，補給紅豆餅吃到飽。但對我們住北部的跑友而言就是太遠。
一般都是幾天的行程。出發前一直規劃交通住宿，後來為了省錢乾脆坐夜車直接來回。當時已有棄賽打算，但考慮許久後，
人不輕狂枉少年，花未盛開怎嬌豔。決定衝一把。
於是夜半搭車到屏東，吃他一回紅豆餅。
客車在深夜高速中滑行，心思在半夢半醒間遊走。彷彿進入了時空隧道，想像著回到過去的種種。
凌晨四點半，到了屏東火車站，像是一個遙遠的神秘國度。
緊接著搭接駁車到會場。會場已是燈光明亮滿滿的人群。
換裝熱身後準備起跑。
沿路在鄉間穿梭，伴隨著'特殊氣味'，有參加過得跑著一定印象深刻。
其實他比標準半馬稍長一點。近22K
天氣實在很熱，雖是冬至，但跟夏至一般30度高溫，能發揮一般水準就很棒了。
完賽的補給沒話說。冷的熱的好幾個選項。吃到飽吃到爽。
在休息的片刻，頒獎時竟然聽到孰悉的名字。是我的同事嗎?
結過衝上前去果然是。女分一，大強大了。
真是人生處處有驚喜。
在回程的路上，已經是艷陽高照。
慶幸自己沒有放棄，給自己一個機會。又一個滿滿的回憶。
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