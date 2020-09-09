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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

焦點人物／極限運動好手徐愷 上山下海挑戰體能極限

運動筆記 / 哈比乙等

逾 50 餘部廣告拍攝，曝光率之高想不看到他都難，他是秘境獵人 - 徐愷（圖片來源：千鹿影像）

日日在你眼前出現的鄰家男孩

徐愷 - 就算你不認識他，但你也一定看過他。攤開這位鄰家男孩作品，從燕窩、速食店、茶飲料等等，超過 50 餘部的廣告拍攝及近期電影男主角的曝光，想不看到他的身影都難。螢光幕前給人暖男、上班族或是坐在電腦前的宅男靜態的印象，事實上私底下的徐愷卻是充滿活力、不折不扣的「秘境獵人」。

螢光幕前給人鄰家男孩的印象，事實上私底下的徐愷是卻是充滿活力，不折不扣的「秘境獵人」（圖片來源: 徐愷 kaihsu IG ）

給人鄰家男孩形象 私下是崇尚戶外運動的跑酷高手

笑起來散發出陽光大男孩氣息的徐愷，平日喜歡各類 Outdoor 活動挑戰自我，舉凡溯溪、攀岩、自由潛水、街頭健身、跑酷、武術等各式運動都有涉獵。問他最愛哪一項戶外運動，徐愷不假思索脫口「自由潛水和跑酷」。在接觸這些極限運動的學習過程中，獲得資訊相當瑣碎也不完整，是仗著青春與熱情一路到今。

徐愷衣著下擁有完美冰塊盒腹肌，平日喜歡各類 Outdoor 活動挑戰自我，最愛自由潛水和跑酷這 2 項極限運動。（圖片來源: 徐愷 kaihsu IG ）

自不量力 將自己推向危險

徐愷不好意思地向我們說出曾帶防水包就到金山外海游泳，回憶當時年輕莽撞不自量力，下水後才發現看似不遠的距離一游就是 30 分鐘，豈料回程因為海流逆向，他與好友奮力向前游卻一直被帶回原點「我的防水包沒有捲好一直漏氣，游到面鏡都是霧氣，也吃到海水，體能負荷瀕臨極限，最後是與朋友彼此激勵緊抓著對方，一人負責踢水一人則划手游回岸上，那種狀態很像身陷雪地般的孤寂，有誰停下來就要掰掰了！」

不自量力魯莽的提議，和好友一起挑戰泳渡金山外海燭臺雙嶼，差點跟是世界說再見（照片非當次泳渡）（圖片來源: 徐愷 kaihsu IG ）

成為海陸兩棲 極限運動好手

他坦言因為上面種種驚險經驗，促使他考取潛水證照；也因為沒有受過正確的跑酷訓練，去年特地拜師重新學習跑酷，並獲得教練資格。現在無論從事海中或陸上的極限運動，他都有更健全的態度與正確的觀念。他特別強調，其實每項運動都有它的風險和價值，只要循正規方法練習，懂得降低衝擊順勢而為保護自己，不僅可以鍛鍊體能，也可以訓練思考能力。

從前徐愷自受傷中累積經驗，現在的他對於極限運動有更健全的心理素質與正確的觀念。（圖片來源: 徐愷 kaihsu IG ）

上山下海耗體能 獵人的訓練養成

演藝工作佔滿時間，而上山下海的戶外運動需要大量體能應付，徐愷坦言自己的代謝率高是易瘦體質，為維持當前體態一天要吃到四到五餐。在訓練部分大略一週至少去健身房訓練三次，跑酷身體空翻感知能力需要持續維持，才不會退化消失，每週則最少訓練一次，再者就是去爬山、鍛鍊腿力。

爬山、鍛鍊腿力是徐愷訓練項目之一。（圖片來源: 徐愷 kaihsu IG ）

獵人的傢俬 上山下海裝備有哪些

徐愷大部分的秘境探險以單攻居多，以夏天而言穿著部分是透氣的排汗衣，在登山的時候，會帶簡易式的濾水瓶，遇缺水的狀況可以派上用場。徐愷在出發前會在 Google Map 先抓好定位，並訂好速限的區別，再去做測試手機的定位，同時也會先下載路線圖。他說在山區手機收不到訊號的地方，就必須靠 GPS 訊號，所以在探險過程中也會選用戶外型的手錶搭配，萬一需要判定方位時可以參照錶上面的方位感測器，避免迷路。

跑向人生第二場半程馬拉松

訪談中徐愷向我們透漏為了準備 9 月的人生第二場半程馬拉松，他特別選了 G-SHOCK 新上市的 GBD-H1000 手錶，其中搭配手錶 App G-SHOCK MOVE 可用於管理各種設定和訓練規劃。

「像這回挑戰半程馬拉松日期在 9 月 12 日，輸入日期與個人資料後，App 就會從現在開始幫你規劃每天的訓練量，而且會視狀況逐漸提升強度或安排休息日，我覺得蠻厲害的！」他說。不僅如此 GBD-H1000 手錶還可以偵測心率、距離、配速和燃燒卡路里、最大攝氧量（VO2Max）等數據，之後再透過這支專用 App 以 FIRSTBEAT 演算法制訂訓練計畫，透過分析訓練成果後，修正訓練計畫以達成最終設定目標。無論是日常生活或專業訓練時配戴，都非常適合，是一支結合科技的多功能的手錶。

即將參加第二場半程馬拉松，透過 App，G-SHOCK MOVE 輔助可用於管理各種設定和訓練規劃。根據目標設定訓練計畫。視狀況逐漸提升強度或安排休息日。（圖片來源：千鹿影像）

責任編輯：哈卡圖片來源：千鹿影像、徐愷

以上文章由 G-SHOCK 贊助刊出。

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