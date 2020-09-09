賽事心得／HTC 山海接力賽之失速列車

在路跑界，源自美個的hood to coast 山海接力賽有着崇高地位。在全球各地都有不同路線賽事。

代表著堅毅，耐力與無畏風雨的精神。深深吸引的跑着的靈魂。

在一個偶然的機會與公司的慢跑社的大神們組成一隊。隊友們都是超馬，全馬330 內的高手。讓弱弱的小弟非常惶恐。我說可以只開車，遞水，洗腳嗎？

眾隊友說：No 不行。給我滾回去隊伍。ＸＤ

其實這場本是要棄賽，因下周還有蘇花改跟台北馬，但因為一位隊友臨時有事，不能參加所以替代上場。

好吧。進入正題。

１１月先領物資兼聽簡介。因為BMW 贊助，讓這賽事又加分不少。當一位隊友跑時，其他人就開車前往下一棒。總共１６棒，１７４公里。

物資相當豐富，有T shirt 風衣，老戰友還有阿拖。

總共230 多隊。每個都來來勢洶洶。

還有看到陸軍體幹班四隊。好強。

不知為何我們最後一梯。J 組 02:15 最晚出發。靠，不會被關門吧。

巧遇一隊全妹子隊，從台中來，真的很威。

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後續賽事交通，住宿安排不在話下。

當天會場報到後，先去領車。這是個大型活動。規模不輸一般賽事。

先來合照，宮帽加持一下。

有對岸特地前來參加的隊伍。

裝飾車輛非常用心。

遮騰一番後，領到我們的車。

社長開始研究功能準備下訂。哈

塗鴉是這賽事的傳統。如圖騰一般，神力上身。

天璣1000

天璣1000 是甚麼？當下沒幾個人懂。

後經跑友指點，天璣== 祿存。

是因為在紫崴斗數 道教中祿存是吉星. 消災解厄。

帶財發財的意思。當初沒慎透天機，現在股票都漲翻了好幾番，千金難買早知道。

因為凌晨2:15 出發，我們先在附近休息一下。

帥氣的社長，跑第一棒開場，講好輕鬆跑六分速，不要受傷只求完賽。

而且Jeremy 發高燒。很擔心會跑不完。

台東天氣小雨不斷，但這賽事就是風雨無阻。

雖說是風雨無阻，但當天凌晨鹿野高台不只淒風苦雨。根本是狂風驟雨。連開幕儀式都取消，直接跑。

整個會場泥濘到處，大家都躲到帳篷避風。狼狽不堪。但大會提供很豐盛補品，很用心。

真的有點懷疑人生。我在這幹嗎？我好想回家＠＠

攝影師還是很盡責，幫每一隊照相。因為這可能是一生的回憶。

碰！第一梯開跑了，大家瞬間熱血沸騰。

清晨2：15分。終於等到Ｊ組。

人生有幾次機會妳會在深夜中奔跑？

妳們都是勇着，有種無畏風雨的氣勢。

重溫年少輕狂的浪漫。也就是這賽事迷人的地方。

也許我們都已過的太安逸，我們心中渴望著原始的試驗。

文明科技的進步，雖然提供很多便利，但某程度也把人們切離了某些體驗。

接觸自然的體驗，接觸風雨的體驗，接觸生命的體驗。

碰！終於出發了。心中激情澎派。

深夜中奔跑，妳感受到其中的浪漫豪情了嗎？

結果4分速，講好的6 分速呢？這就是失速的開始。

跑者的話真不能信阿。

從黑夜跑到日出，總共有16站。

跑完check in 立馬收操為下一棒準備。

雖然沿路的景色壯麗，但我們都只心繫隊友的狀況。

不到八點我們就到達中繼站，太麻里車站。我們突然發現我們已經追上前好幾梯次的車。

背負著天璣1000 不能漏氣阿。

休整一下就即刻出發。台東真是處處皆美景。

勾勾少女隊，很想認識。

接著是最難的山道之神，根本就是天堂路。但我們的大神Kenny 硬是跑得很輕鬆。

結果他還用４分半速，提早五分鐘到。這已經是神獸等級。

補給相當豐盛，大會很用心，只是參賽費不便宜。

雖然出發時狂風驟雨，但上天後來給我們涼爽宜人的天氣。

聽說去年很熱，跑得很厭世。

所以上帝是公平的，也許剛開始給妳一個小小的測試。

當妳信念動搖了，人生就無法進階。只有信念堅定的人才能衝出黑暗，迎接光明。

妳說是吧？這是我的感觸。

Jeremy 在服用退燒藥後，也是四分速。果然是超馬選手。其實174公里，他跟Morse 長官就能跑完。

社長的速度不是蓋的。

沿路風景明媚，在車上享受片刻悠閒時光。

而我的部分終於跑完了，感謝我強大的隊友給了我最簡單的路線。

看到這個路標，其實分享一個小故事。

1998 年，當兵時有押運對地飛彈到九鵬試射。20 幾年前是個極機密。

當時就能飛40 分鐘。所以當時泰公講的是有根據的。

前段是山的部分，現在進入海的部分。風景依舊美麗，但強大的逆風對跑着都是體力上的考驗。

隊友依然用四分速跑完。太強大了。

我們也沿路幫妹子們加油。

下午四點半了，已經三十幾個小時沒睡了。剩最後幾個棒次。其實大家都累了，考驗意志力的時候。

最後一棒。經過墾丁大街。這時近五點，天空都還亮著。聽說有跑到10 點多的。

最後的衝線，隊友們興奮的共跑。

終於看到終點。

大會貼心的安排合影，畢竟這真的不太容易。可以嘴一生了。

全長174公里。14個小時內。均速4:51 太驚人了。講好的六分速呢？

但當槍聲響起，妳是否一樣為了榮耀，為了團體，而奮不顧身呢？

剛開始計算排名竟然還前三。我們大家都傻了。

最後的名次第九，也是大大出乎我們意料之外。

後來想想，除了我之外，超強的隊友，精準的配速。

還有這家公司頗為爆肝。平日就耐操，比速度不行，比爆肝可以。

所以當比意志力的時候。我們就有優勢。

我們竟然有前十名。

這一刻

我們永遠記住那一晚跟我們堅毅的隊友。