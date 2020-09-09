賽事心得／國道馬10k之人生初體驗
(比賽前)對環境跟規矩都充滿未知的不安緊張，凌晨五點的體感騎車奔馳在隧道裡，我跟自己說 : "撐過去，完成後你會看到一個不一樣的自己"
(比賽中)三公里前的各種不適應，陽光在背後，人群像跨年一樣多的阿雜，旁邊人的體味，專注力不在自己身上，出現自我懷疑的聲音。
五公里折返後的身心考驗，陽光直射眼睛，不斷控制呼吸節奏的同時一邊跟自己說，一公里一公里的完成既定的目標，就是配速的意義，開始覺得呼吸喘，但身邊的人陸續停下來走，心裡卻是爽的。
七公里之後嘗試加速，超越了幾個人，腳跟心跳不允許只撐了一分鐘(悲)，開始有想停下來的念頭，'可惡!想PK但不能PK'，腦中進行跟他人比較的得失心與控制速度的戰爭，大腦跟身體已分離，只能感受到抵抗熱抵抗陽光抵抗身體的疲累，X的真的很累，途中停下調整了手機跟耳機(我就魯)，再重新出發。
到了九公里，我跟自己說絕對不能停下來，腦中已經空白，只出現教練說過的兩句話: '不要衝動'，'你不知道自己的極限在哪裡'，後來什麼話都沒用，只有看到旁邊哩程數剩下300m->200m->是唯一的力量，就快結束了!
剩下100m，最痛苦最想停下來的時分，但看到終點出現力量也出現，醒了！最後50m努力衝!
(比賽後)完賽後站在21k終點半小時等跑班同學，自動的幫衝進終點的選手加油，看到無私的加油團充滿笑容的鼓舞氣氛，找到一個新的熱忱-->參加路跑加油團，為他們加油讓我充滿了快樂!
看到不一樣選手的反應(覺得有趣)，有突然大叫衝刺的選手，從容直播自己的選手，沉著超越前者的選手，一拐一拐艱難前進的選手......
有些感動有些視野有些信心慢慢醞釀在心裡，為別人加油得到的快樂勝過只看自己，人生只有體驗沒有好壞，累積的體驗與感受會凝聚成更多的勇氣初心與善良，內化為每個人心理素質的不同，也激起我想挑戰半馬的勇氣。
"如果你想體驗人生，就去跑一場馬拉松吧！"
#人生只有體驗沒有好壞#把座右銘實踐出來#這是我半馬的開始
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