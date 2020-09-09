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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

賽事心得／全國反毒．愛在台中 3K初體驗成功

運動筆記 / 陳文龍

我們站在起跑點第一排

臺中市政府廣場前舉辦「 #臺中市109年全國反毒3K路跑活動 」，由大甲媽祖、石虎擔任路跑前導，推動「新世代反毒策略」。       

晨間！雖然飄了一點小雨，「中華視障路跑運動協會 台中團」的大家，依然帶著興奮快樂心情，一起來參加這個活動「全國反毒．愛在台中」，用路跑健行挺反毒，跑的健康、開心，又非常有意義。

雖然對很多人來說三公里的距離是很簡單的，但對視障朋友來說並不是這麼容易，尢其今天來參賽的三位視障朋友晨琪、姚老師、小雁子中，有兩位姚老師、小雁子是第一次參加路跑，初體驗要在幾千人中放心、安心的路跑更是不容易，這需要志工朋友的引導才能順利完賽，也靠我們平時的居家陪跑訓練，陪養出足夠的信任感與默契。

拒絕毒貧品，跑出健康

       

恭喜大家快樂完跑，感謝志工惠真、育婕、皇妃、筱榕的細心與熱心，開心的來陪跑「志工不僅是一種付出，更是一種收穫！」而且做志工會愈做愈開心。       

大家如果在賽場上看到穿著橘色背心的視障朋友，穿著螢光黃背心的志工朋友，用一條約45公分的陪跑繩，兩人三腳的方式路跑，沒錯就是我們，別忘了給我們一個滿滿熱情的歡呼～加油！感恩！

橘色背心是視障朋友，螢光黃背心是陪跑志工 

     

姚老師：謝謝大家的帶領與陪跑，體驗路跑的樂趣，在馬路上的人潮的確熱鬧，體驗在馬路上跑步真的不一樣，再次的感恩。團長辛苦了，在我們視障跑者之間，帶我們跑過來、跑過去，看看我們的狀況如何？也感謝你們的支持與鼓勵，謝謝大家。

視障路跑台中黎明團 視障跑者姚老師/陪跑員惠真與跳跳龍團長

晨琪：賺到健康快樂，沒錯沒錯，謝謝你們！

視障路跑台中黎明團 視障跑者晨琪/陪跑員筱榕

       

小雁子：雖說對路況完全不熟悉，但我一點也不擔心，我知道若遇到任何的狀況，我的陪跑志工會知道，也必會帶領我避開。一路上她引導我，告訴我周遭的環境，遇到的人、事、物，讓我更融入這個賽事。    目前我還無法像其他人一樣用跑的，但是在快走中，我還是可以很開心的融入在其中。我不在乎我可以走多快，我也不在乎可以走多遠，我只在乎我能不能繼續走下去，甚至可以慢慢跑起來。       

謝謝每一位陪跑志工，願意花自己的時間，陪我們練習，陪我們參加比賽。沒有你們，我們不能放開步伐向前跑；有你們，我們參加各種賽事，體驗大家一起跑步的感覺。

視障路跑台中黎明團 視障跑者小雁子/陪跑員育婕與蘇老師

由一條溫度的繩，牽引我們之間，有您真好。歡迎大家一起加入我們的行列，您嘛～來幫幫「盲」。更多訊息請上facebook搜尋【視障路跑台中團

一條約45公分的陪跑繩，兩人三腳的方式路跑，沒錯就是我們，別忘了給我們一個滿滿熱情的歡呼～加油！感恩！

#台中視障路跑團 #陪跑員志工 #視障陪跑 #陪跑員 #中華視障路跑運動協會 #志工 #視障陪跑員

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