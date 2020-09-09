跑步小品／酸民是自由所帶來的好壞

友善不友善 其實都不重要，別跟XX一樣就好。有時候你總會被冷眼看待，或被人說東嫌西，但這就是人性這就是自由所帶來的好處與壞處。有些人可能會被這些人擊倒，不能說（酸民）有錯，但也不能說被（酸民）擊敗的人太弱，這很客觀的，每個人個性本身不同沒有什麼好與不好。

應該說這件事是可以訓練且克服的，首先大多人總是見不得別人好（以前我也有過）那代表你真的還太嫩（年輕），自己的未來自己的想法自己決定！首先你擔心被否定而不敢做自己，然後成全了瞧不起你跟看笑話的人，拜託你並不會因為這樣而讓他們喜歡你或認同你，別傻了....他們的存在反而可以讓你更強大，你可以為了這個負能量轉為動力更用力的去證明自己，也可以把他們當作空氣（因為一年的零錢都比他們存款多的時候）幹嘛還跟「酸民」計較呢？

或許你為他們帶來了一天的笑話和歡樂那不是挺好的嗎？把自己身段拉低並不是身價變低，要記得永遠會有支持你認同你的人存在別跟著（酸民）「否定自己」了！活著才有希望，讓他們看到你進步，那才是最棒的回應...用力的去追逐自己的未來吧！

#想不開 那就動起來（不是運動 我說行動 不要去死 讓酸民氣死）微笑就是能量 走起～～～

#跑步 #文章 #跑步教練 #跑步訓練 #跑步文章 #活著才有希望 #加油自己在幹嘛自己知道就好，別被「酸民」影響因為你成功的時候他可能還想來分杯羹（說你好棒）#永和234 #隨筆 ㄑㄧㄝ！