跑步小品／這些年，15場馬拉松教會我的事

（能夠跑動起來，是多麼美好的事）

很多人都看過高木直子寫的「一個人去跑步：馬拉松1年級生」這本書，它是我跑步的啟蒙書，算一算，我今年已經是七年級生了，那你呢？

不管你是幾年級生？能夠繼續在馬場上奔跑，表示除了我們＂樂跑不疲＂外，還需要有強健的膝蓋、健康的腸胃以及良好的體能配合才行，每每想到這裡，就覺得能夠跑步是一件何其幸運的事！

我是一位業餘跑者，和大多數的人一樣白天工作，只能利用晚上或例假日時間練跑，這些年工作依舊忙碌，工作仍然佔據了生活大部份的時間，然而，自從2016年在東京完成了人生初馬後，跑步就成為我人生中很重要的一部份。跑著跑著，15場馬拉松竟然啟發了我很多人生道理，尤其是成為我工作上的心靈導師。接著就來分享一下這位老師教會我的三兩事：

（跑步讓我悟出了許多工作上的硬道理／2019台北馬拉松）

人生就是要不斷挑戰自己

從5公里、10公里、半馬到全馬，從勉强完賽、輕鬆完賽到享受比賽，感覺到自己不斷在進步；從sub6、sub5到sub4，也發覺自己不斷在進化。因此當自己的體力、心肺、肌耐力乃至於意志力愈來愈強，每一次的馬拉松起跑，總是會内心澎湃、興奮不已；每一個細胞都會蠢蠢欲動，而我們的工作久了，是不是也會有同樣的感覺？

(每次起跑前心情都會澎湃不已，更何況是第一次站在最前面當偽菁英跑者/2020國家地理路跑)

站在起跑線上 不能心存僥倖

沒有準備好，半途中，你的身體會直接回饋給你，而平常有没有認真練習，個人認為可以從兩件事來判斷：月跑量以及你有幾條跑褲！工作或許更加殘酷，没有準備好，你連站在起跑線的機會都没有。即使一切都準備好，但工作不會一路都順心如意，當面臨意外的插曲，你又會如何應對；就像馬拉松一樣，抽筋、肚子痛、中暑、失溫、撞牆……，什麼事都有可能發生，隨時考驗著你。

(馬拉松一路上狀況不少，考驗著你的應對能力/2019富士山馬拉松)

加油的群眾 是賽道上最美麗的風景

如果賽道旁有加油的民眾，我一定會跑過去跟他們擊掌。我們素昧平生，他們卻願意這麼早起，熱血沸騰的幫跑者加油打氣，當然還包括所有參與的義工及志工們，這一切都不是理所當然。每每聽到他們的加油聲，除了感動，還能夠瞬間消除肌肉酸痛，比噴劑還有效，如同在工作職場的賽道，如果有人願意在你最沒力的時候，替你加油或者幫你一把，我們都要心懷感激！

(民眾的熱情及加油聲，比噴劑還有效/2018金澤馬拉松)

每個人速度都不同 無法停下來等你

想要和伙伴一起跑進終點並不是件容易的事，因此，馬拉松大部分時間都是獨跑，除非踫到和你速度一樣的人。工作也是一樣，大部份都得靠你自己獨立完成，如果跟不上別人的腳步，那就表示你的實力還不夠，請乖乖回家再練，如果能踫上一個跑者願意慢下來，帶著你一起跑，你要很感謝(因為高手降速是很不容易的)，如同工作上遇見高手願意指導你，是一件幸運的事。

(能夠和伙伴一路跑到終點，難得又珍貴/2018金澤馬拉松)

註：謝謝Ian(黃上衣)帶著我完成了2016台北馬拉松

你有踫到撞牆期嗎？

跑步過程中身體會先消耗肝醣，然後進而燃燒脂肪，但是啟動脂肪的燃燒需要一點時間，這中間的轉換時間就是所謂的撞牆期，撞牆來的時候通常很痛苦，會讓你突然失去力量、步伐變的沈重，最可怕的是還會打擊你的意志力！由於每個人撞牆發生的時間不同，長短也不一樣，因此要延後或避免撞牆的發生，就在於你平常的練習，只有累積沒有奇蹟，工作恰巧也是一樣。

(遇到瓶頸、撞牆了，有教練可以請教，真好/2019NRC測5000)

馬拉松是一場情緒的修鍊

在身體最疲憊的時候，不隨便把負面的情緒丟給別人是一項人生課題。筋疲力盡的時候，人的行為舉止通常不受大腦支配，情緒、心境、乃至於看待世界的角度都會變得消極灰暗。你會開始怪自己、怪天氣、怪補給、怪路線規劃不好，連路旁幫你加油的人，你也無心理會；工作職場也是一樣，當你沒有管理好情緒，壞EQ將會搞砸一切。

(看到眼前的美景，再疲憊都值得了/2019富士山馬拉松)

馬拉松是一個高度需要耐力的運動

如果一場限時7小時的馬拉松，你有5小時的實力，自然就能跑的從容又優雅，如果沒有，那麼每一個關門點都會令我們緊張萬分，雖然有人常說上了回收車沒什麼大不了，反正馬場還在，但內心終究是沮喪的。42.195公里這麼長的距離就如同10年、20年的工作職涯，像是一場又一場的馬拉松，只是和馬拉松不同的是，工作中途若不小心被關門了，是否還會有下一場呢！

(上了回收車就表示Game over，只能等下次再來/2016那霸馬拉松)

你永遠超越不了均速奔跑的人

大多數的人都患了「間歇性努力症」，前面衝很快，後面根本無力；穩定配速絕對是馬拉松致勝的關鍵，而能夠在一場馬拉松跑出Negative成績的人(下半馬比上半馬快)，更是不容易。職埸上也有這樣的人，工作前幾年非常努力、表現的很優異，因此很快有了一些小小成就，後續則表現平平，甚至每下愈況；從去年起，我也開始把Negative當作我馬拉松努力的目標。

(穩定配速絕對是馬拉松致勝的關鍵/2017神戶馬拉松)

很多人認為馬拉松不需要爆發力 短跑才要

能夠跑完一場馬拉松，除了在30公里以後需要的續航力及堅持之外，如果要突破成績，往往最後幾公里才是關鍵；最困難的往往是因為有＂接下來用走的都可以完賽＂的想法，因此很多跑者都會慢了下來。2018年波士頓馬拉松就上演了一齣逆轉戲碼，在最後2公里，日本市民跑者之王川内優輝超越了肯雅好手Kirui，後來居上拿下了冠軍，只聽到主播台不斷喊說: unbelievable！unbelievable ！工作也是一樣，愈接近目標，愈是成敗的關鍵點，愈需要爆發力，不只是一開始表現亮眼，更能夠在結束時做的更好更漂亮！

年初因為新冠肺炎疫情的影響，全球馬拉松賽事不是停辦就是延期，讓所有跑者腳底都奇癢無比。還好，台灣相對幸運多了，下半年各項賽事陸續登場，我也準備好迎接下一場馬拉松的洗禮，期待新的體驗。

你是否也準備好了！

(下一場馬拉松即將鳴槍起跑，Are you ready?/圖片來源:台北市長跑協會201806)

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