訓練心得／運動筆記之石門水庫列車

這其實是５月底運筆辦的活動。卻一直發懶沒有記錄下來。

剛好下周有九三石門水庫路跑。特此再回憶一下當日的活動。

一早就驅車南下，看這雲彩就知又是一晴朗的典型夏日。只希望山中能涼快一點。

途中不經意的經過當乒駐守的地方。一瞬間彷彿昨日的記憶湧現上來。

特此留下快閃

一早風景如詩畫，氤氳裊裊。有一股洗滌心靈的神秘力量。

一早的陽光照起來色彩特別飽滿。笑容也特別燦爛。有沒有注意到有一位孰悉的臉孔。對，沒錯。如果你有關注體育台的話，一定知道是誰。

藍天綠景，女的美，男得帥。

女得分別是。

山路女王佳蓉，最速女詩人妙玲，最速女教授亭妹。

男的就就...

跳過。

出發前合影，有沒有注意到，大家都穿亮橘色。對，今天的dress code 是大阪馬菊。襯映當日的風景煞是好看。

起跑了。好熱。

工作人員補水補飲料。全部無料。運筆的活動要廣告一下啦。

中途點再出發。

折返點。

疑。怎麼都用走的。

實在有點熱。

可愛甜美的工作人員。不知還在不在運筆?

率續在炙熱天氣完成近22k。剛開始的2k，真是大魔王。

賽完沁涼的西瓜是最大的享受。

一邊休息，一邊聽著街頭藝人得點歌。好不愜意。

回程綠色通道擠滿了渴望芬多精的人們。

感謝運筆這個活動希望能還有下次。 妹子陪跑團一定捧場。