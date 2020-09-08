聽新聞
test
0:00 / 0:00
訓練心得／運動筆記之石門水庫列車
這其實是５月底運筆辦的活動。卻一直發懶沒有記錄下來。
剛好下周有九三石門水庫路跑。特此再回憶一下當日的活動。
一早就驅車南下，看這雲彩就知又是一晴朗的典型夏日。只希望山中能涼快一點。
途中不經意的經過當乒駐守的地方。一瞬間彷彿昨日的記憶湧現上來。
特此留下快閃
一早風景如詩畫，氤氳裊裊。有一股洗滌心靈的神秘力量。
一早的陽光照起來色彩特別飽滿。笑容也特別燦爛。有沒有注意到有一位孰悉的臉孔。對，沒錯。如果你有關注體育台的話，一定知道是誰。
藍天綠景，女的美，男得帥。
女得分別是。
山路女王佳蓉，最速女詩人妙玲，最速女教授亭妹。
男的就就...
跳過。
出發前合影，有沒有注意到，大家都穿亮橘色。對，今天的dress code 是大阪馬菊。襯映當日的風景煞是好看。
起跑了。好熱。
工作人員補水補飲料。全部無料。運筆的活動要廣告一下啦。
中途點再出發。
折返點。
疑。怎麼都用走的。
實在有點熱。
可愛甜美的工作人員。不知還在不在運筆?
率續在炙熱天氣完成近22k。剛開始的2k，真是大魔王。
賽完沁涼的西瓜是最大的享受。
一邊休息，一邊聽著街頭藝人得點歌。好不愜意。
回程綠色通道擠滿了渴望芬多精的人們。
感謝運筆這個活動希望能還有下次。 妹子陪跑團一定捧場。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言