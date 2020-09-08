快訊

街頭曬恩愛！賴品妤戀情曝光 被目擊吻抱曾玟學

賽事心得／一點都不飛速的國道烤肉馬

運動筆記 / 黃維妮

2020 三月國道半馬-因疫情退賽

沒想到7月底還能報名，想說開學測個10KM，為賽季熱身，順便多一個國道跑步的體驗。

但報完名才發現記錯起跑時間，6:30起跑不是烤肉馬嗎？想退費嫌麻煩，到時再說吧。

跑班開課當週就後悔

報什麼雞肋10KM，既不能當long run，這麼熱也跑不起來，萬一硬拼受傷，接下來15週不用玩了...

去年受傷一邊看醫生，一邊有一搭沒一搭吃課表的日子，想了就怕 。飄過棄賽的念頭，但怕路跑協會把我列為拒絕往來戶(每次來報名，都不來比)。還盤算著星期六還是跟同學去吃課表，星期日10KM緩跑就好。

沒想到跟教練講完，教練只說「去認真跑一個10KM!還可以等我回來」(教練有跑全馬XDDDD)

一聽到要認真跑，壓力真的很大，開課當天，馬配跑5KM就降速的我，哪有辦法用T配撐10KM。每天都在算要怎麼跑，數據多少，周先生只說一句「看第1KM的體感決定，不要受傷就好」。

比賽當天

起床後覺得髂腰肌太緊拉一下筋，做個啟動臀肌的熱身就出門。6:10才到會場，會場離起點拱門有一點距離，直接跑去當熱身。

-6:30起跑-

第1KM還可以跟著nike pacer跑，而且跟pacer跟超緊(就是耳邊可以聽到我呼吸聲那麼的近) 。看了錶--5:30 ~嗯...可以喔! 只要5:30跟完10KM就達標；結果呼吸聲愈來愈急促，那種比賽就是要跑得超痛苦的回憶出現了~

那一瞬間...我就決定跳車了

「猶豫是對自己太客氣」我連猶豫都沒有~是超級客氣XDDDD

下車後決定至少馬配跑完~但天氣熱到連馬配跑完都沒有把握~同學口中說沒有遮蔽的國道完全接收太陽先生的熱情，熱到我眼睛都張不開，只好把帽子壓低。

~        

過了折返點，看著對道已經有人當步兵(這麼熱用走的比跑的累吧)，還是保守的跑，不要衝，以免爆掉沒力用走的~跑不出成績，只求不要受傷，趕快結束這一回合，去全/半馬終點找教練跟同學們。

 (教練與同學們)

最後2.5KM，一杯水解渴，灑了2杯降溫，告訴自己再一圈大安森就可以回家了，衝一下嗎？算了~實在太熱了~最後800公尺用間歇配速跑好了..真的來到800公尺時就想說只剩800有差嗎？穩穩的跑完好了(多沒志氣)。

最後一次看錶~喔耶剩400公尺，全力衝一下，至少進終點讓路人們覺得我是盡全力了haha

咦~有攝影師耶(不是10KM沒有嗎？)

來~想一下骨盆位置跟上半身要注意的點~看看這年重訓成果如何？就這樣痛苦的烤肉10KM馬結束。

成績當然回不去巔峰，但至少用馬配跑完，也不是太混，可以交待過去~

隔天收到照片~哇~~腿的肌肉好肥大啊~不過我喜歡(有事嗎)

回家整理了一下這兩年10KM紀錄

2018 5/27 美津濃女子路跑12.5KM(10KM)---------------------------------------------55:16

2018 6/24 操場自測10KM                         ----------------------------------------------50:42

2018 9/9  seiko路跑12.5KM(10KM)        ------------------------------------------------50:54

2018 10/6 操場自測10KM                        ------------------------------------------------49:41

2020 9/6  國道馬10KM                             -------------------------------------------------56:25

離2018起飛前退步1分多，但離最佳狀態差了7分;體重差了8公斤，所以胖一公斤，一公里配速+7秒真的很準確!

經歷過反覆受傷，邊看醫生邊跑步，卻不能全力跑的黑暗時期後，深知能跑就是福；對於成績也不是不在意，只是追求成績同時，更注意自身狀況不勉強，能一直健康無傷的跑下去，才有進步的可能。

重要的是，對跑步的熱愛沒有改變，因著大家的鼓勵( 維妮會再練/瘦回來的XDD)，我回來了~~~(握拳!!)

那個~~體重跟跑速再給我一點時間。往年有seiko開學跑，今年就用國道烤肉馬開啟年末的賽季吧!

(夏日的團練時光)

照片來源：AllSports、自己

相關新聞

跑步小品／這些年，15場馬拉松教會我的事

（能夠跑動起來，是多麼美好的事） 很多人都看過高木直子寫的「一個人去跑步：馬拉松1年級生」這本書，它是我跑步的啟蒙書，算一算，我今年已經是七年級生了，那你呢？ 不管你是幾年級生？能夠繼續在馬場

賽事心得／一點都不飛速的國道烤肉馬

2020 三月國道半馬-因疫情退賽 沒想到7月底還能報名，想說開學測個10KM，為賽季熱身，順便多一個國道跑步的體驗。 但報完名才發現記錯起跑時間，6:30起跑不是烤肉馬嗎？想退費嫌麻煩，到時再說

訓練心得／運動筆記之石門水庫列車

這其實是５月底運筆辦的活動。卻一直發懶沒有記錄下來。 剛好下周有九三石門水庫路跑。特此再回憶一下當日的活動。 一早就驅車南下，看這雲彩就知又是一晴朗的典型夏日。只希望山中能涼快一點。 途中不

跑步小品／尋找環河特一號

河面平靜的輝映湛藍的天空。似真似幻。匆匆忙碌的都市人，整天因不同的理由忙碌奔波著。何時能停下腳步，重新認識她，許多角落都有特別的美感。 妳會不會常在午夜夢迴，想起生命中某個時刻，某個人或某件

訓練心得／妹子陪跑團0906團結日

雖然疫情陰影尚在，但下半年賽事逐漸到來。除了參加賽事後也積極團練，累積里程。 前日北中南分舵主授旗大典後。在接下來的各地賽事一起加油一起連線。 0906 團結日有 1. 新月橋到福和橋13K

田中馬／嘉年華即將到來 米寶親子遊趣路跑報名中

台灣米倉田中馬拉松，從九年前還是一場地方性的小型賽事，茁壯成長為海內外知名的馬拉松嘉年華會，濃厚的人情味與鄉村風貌總是深深打動著跑者！近幾年，田中周邊景點、文化藝文、在地農村，也因馬拉松的影響，發展得

訓練心得／獅山古道 Trail Run

新竹縣峨眉的獅山古道 是非常熱門的步道 從獅山古道一路往上 先經過七星亭 再經過大岩壁 沿途經過很多寺廟 到達另外一邊往南庄的登山口 原路折返回七星亭往六寮古道前進 經過七星神

香蕉馬拉松升級 一路吃遍旗山美濃

「旗山美濃馬拉松」為跑友們規畫橫跨旗山及美濃的特色賽事。高雄旗山為香蕉大本營，過往在補給供應上有香蕉湯、香蕉蛋糕、香蕉蛋...

跑步知識／按摩槍的原理和使用技巧

肌肉按摩槍，又稱為震動按摩槍或是筋膜槍。近年隨著健身風氣興起，以及健康保健意識抬頭，再加上現代人常有腰痠背痛、運動後肌肉痠痛，或是經常久坐用電腦造成的肩頸僵硬等困擾，而帶動肌肉按摩槍的流行。 不

訓練心得／沒吃早餐又沒帶食物 不要命的聖母山莊之跑旅

聖母山莊一個莊嚴的名字，在前陣子爆紅。在新聞，網誌，臉書，IG等。沒注意到還真不容易。 老實說小弟是在地人。但小時候只有五峰旗，沒有聖母山莊更沒聽過抹茶山。 當然這是21世紀後的事情。 剛好七月

Mo Farah重返賽事 挑戰自己英國半馬紀錄

在世界疫情襲擊的情況下，已經有好幾個月沒有比賽的機會，多個奧運冠軍和世界冠軍的 Mo Farah 在這一週的時間內，他即將開始進行比賽，從布魯塞爾鑽石聯賽開始、再前往北愛爾蘭參加 Antrim Coa

田中馬結合音樂！「田中聲景」讓整座城鎮都是表演舞臺

田中馬拉松現已是全球知名的路跑活動盛會，熱鬧的路跑氛圍及環境，給予跑者享受絕佳跑步樂趣，今年與音樂結合再出發，特別舉辦「田中聲景」徵選，廣邀國內音樂演出團體於賽前一天，在田中鎮上多處據點展演，帶給選手

熱門新聞

NBA／湖人雙星聯手飆62分 力壓火箭奪回一勝

NBA／熱火無緣創造歷史 巴特勒：我們今晚不配贏球

NBA／季後賽三分球命中數超越艾倫 詹皇躍居史上第2

美網／約克維奇打到線審失格成特例 女金剛：正確決定

NBA／朗多替補發揮出色 詹姆斯：攻守極具侵略性

NBA／詹姆斯追上費雪 季後賽161勝並列史上第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。