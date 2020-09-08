賽事心得／一點都不飛速的國道烤肉馬

2020 三月國道半馬-因疫情退賽

沒想到7月底還能報名，想說開學測個10KM，為賽季熱身，順便多一個國道跑步的體驗。

但報完名才發現記錯起跑時間，6:30起跑不是烤肉馬嗎？想退費嫌麻煩，到時再說吧。

跑班開課當週就後悔

報什麼雞肋10KM，既不能當long run，這麼熱也跑不起來，萬一硬拼受傷，接下來15週不用玩了...

去年受傷一邊看醫生，一邊有一搭沒一搭吃課表的日子，想了就怕 。飄過棄賽的念頭，但怕路跑協會把我列為拒絕往來戶(每次來報名，都不來比)。還盤算著星期六還是跟同學去吃課表，星期日10KM緩跑就好。

沒想到跟教練講完，教練只說「去認真跑一個10KM!還可以等我回來」(教練有跑全馬XDDDD)

一聽到要認真跑，壓力真的很大，開課當天，馬配跑5KM就降速的我，哪有辦法用T配撐10KM。每天都在算要怎麼跑，數據多少，周先生只說一句「看第1KM的體感決定，不要受傷就好」。

比賽當天

起床後覺得髂腰肌太緊拉一下筋，做個啟動臀肌的熱身就出門。6:10才到會場，會場離起點拱門有一點距離，直接跑去當熱身。

-6:30起跑-

第1KM還可以跟著nike pacer跑，而且跟pacer跟超緊(就是耳邊可以聽到我呼吸聲那麼的近) 。看了錶--5:30 ~嗯...可以喔! 只要5:30跟完10KM就達標；結果呼吸聲愈來愈急促，那種比賽就是要跑得超痛苦的回憶出現了~

那一瞬間...我就決定跳車了

「猶豫是對自己太客氣」我連猶豫都沒有~是超級客氣XDDDD

下車後決定至少馬配跑完~但天氣熱到連馬配跑完都沒有把握~同學口中說沒有遮蔽的國道完全接收太陽先生的熱情，熱到我眼睛都張不開，只好把帽子壓低。

~

過了折返點，看著對道已經有人當步兵(這麼熱用走的比跑的累吧)，還是保守的跑，不要衝，以免爆掉沒力用走的~跑不出成績，只求不要受傷，趕快結束這一回合，去全/半馬終點找教練跟同學們。

(教練與同學們)

最後2.5KM，一杯水解渴，灑了2杯降溫，告訴自己再一圈大安森就可以回家了，衝一下嗎？算了~實在太熱了~最後800公尺用間歇配速跑好了..真的來到800公尺時就想說只剩800有差嗎？穩穩的跑完好了(多沒志氣)。

最後一次看錶~喔耶剩400公尺，全力衝一下，至少進終點讓路人們覺得我是盡全力了haha

咦~有攝影師耶(不是10KM沒有嗎？)

來~想一下骨盆位置跟上半身要注意的點~看看這年重訓成果如何？就這樣痛苦的烤肉10KM馬結束。

成績當然回不去巔峰，但至少用馬配跑完，也不是太混，可以交待過去~

隔天收到照片~哇~~腿的肌肉好肥大啊~不過我喜歡(有事嗎)

回家整理了一下這兩年10KM紀錄

2018 5/27 美津濃女子路跑12.5KM(10KM)---------------------------------------------55:16

2018 6/24 操場自測10KM ----------------------------------------------50:42

2018 9/9 seiko路跑12.5KM(10KM) ------------------------------------------------50:54

2018 10/6 操場自測10KM ------------------------------------------------49:41

2020 9/6 國道馬10KM -------------------------------------------------56:25

離2018起飛前退步1分多，但離最佳狀態差了7分;體重差了8公斤，所以胖一公斤，一公里配速+7秒真的很準確!

經歷過反覆受傷，邊看醫生邊跑步，卻不能全力跑的黑暗時期後，深知能跑就是福；對於成績也不是不在意，只是追求成績同時，更注意自身狀況不勉強，能一直健康無傷的跑下去，才有進步的可能。

重要的是，對跑步的熱愛沒有改變，因著大家的鼓勵( 維妮會再練/瘦回來的XDD)，我回來了~~~(握拳!!)

那個~~體重跟跑速再給我一點時間。往年有seiko開學跑，今年就用國道烤肉馬開啟年末的賽季吧!

(夏日的團練時光)

照片來源：AllSports、自己