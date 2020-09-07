跑步小品／尋找環河特一號

河面平靜的輝映湛藍的天空。似真似幻。匆匆忙碌的都市人，整天因不同的理由忙碌奔波著。何時能停下腳步，重新認識她，許多角落都有特別的美感。

妳會不會常在午夜夢迴，想起生命中某個時刻，某個人或某件事。

不見得是愛情，也許是親情友情或著是一件非常特別的事。

但隨著年齡增長，妳越來越難找到懂你的人。既使是好友把酒言歡，碰了杯卻碰不了心。

歲月如梭，但那思念的種子，始終在夜深人靜的時刻不經意浮了上來。

也許是種招喚，靜靜等待的妳的回應。

是的，我今晨就要出發。

從客家文化園區平台，沿中正河濱公園。其實這是大眾路線，一早運動騎車人們很多。

途中河邊野鳥，鷺鷥悠閒的覓食。

北部河濱就是橋的世界，可以看出不同時代橋的工法，也見證技術的進步。

早期的光復橋，到新式的新北環快。

造型也從早期實用為主，到現在線條優美。橋的功能也更多元化，除了車輛也考慮了單車行人的便利。

從這些設施就看的出來。

從橋下角度反而看到平日不易見到美景。

新北大橋。

難得今日河濱有云有清風不熱。

早上的新北大橋異常寧靜。

其實此行尋找的環河特一號早已不存在了。是當兵時的駐地。當時發生許多難忘的事。

支援白曉燕案，士兵攜械逃亡，協同春安臨檢，押運坦克等，可能許多人當兵都遇不到的事。

當初為了建新北環快的時候就拆了。很可惜沒有留下任何照片和記錄。就這麼的消失了。

最近的大稻埕火節，讓我想起當初國請放煙火，我們在營舍內看到美麗的煙火映在淡水河上。

霎那的絢麗總是令人惆悵。但又有甚麼是永恆，渺小的我們能掌握到呢？

堤外應該就是當初的位置。常常在堤岸練三千。

這是少數留下照片。

環河南路特一號

我想就慢慢隨著這一代的記憶慢慢湮滅。

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