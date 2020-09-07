訓練心得／妹子陪跑團0906團結日

在世界疫情襲擊的情況下，已經有好幾個月沒有比賽的機會，多個奧運冠軍和世界冠軍的 Mo Farah 在這一週的時間內，他即將開始進行比賽，從布魯塞爾鑽石聯賽開始、再前往北愛爾蘭參加 Antrim Coa

2020-09-03 09:26