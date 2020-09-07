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訓練心得／妹子陪跑團0906團結日

運動筆記 / ChenLe Wang

雖然疫情陰影尚在，但下半年賽事逐漸到來。除了參加賽事後也積極團練，累積里程。

前日北中南分舵主授旗大典後。在接下來的各地賽事一起加油一起連線。

0906 團結日有

1. 新月橋到福和橋13K

2. 福和橋到北新橋來回15k

3. 國道半馬21k.

4. 熊空茶園

來介紹一下，第一組。由頭目領軍5:00 新月橋出發到福和橋會合。

清晨的新月橋美不勝收，早起的跑著獨有。

7:30 AM 福和橋會師。

今日福和河濱天氣晴賞，涼爽舒適。人潮洶湧。

豐盛的補給。西瓜，沙士，花鳥川蛋糕，永新豆漿。五星級的水準。

還有本團著名學姊12塊FIN。

3. 國道半馬21k.

雖然天氣炎熱，恭喜宗諭破二，魁哥大破PB 7分鐘。

宗諭揮舞團旗衝線，令人動容。

4. 熊空茶園等其他。

上天給我們一個美好的一天，讓我們用力記住中間的感動。

雖然我們無法再一起，但讓我們連線一起奔跑一起加油。

妹子陪跑團為大家加油。

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