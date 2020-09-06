田中馬／嘉年華即將到來 米寶親子遊趣路跑報名中

台灣米倉田中馬拉松，從九年前還是一場地方性的小型賽事，茁壯成長為海內外知名的馬拉松嘉年華會，濃厚的人情味與鄉村風貌總是深深打動著跑者！近幾年，田中周邊景點、文化藝文、在地農村，也因馬拉松的影響，發展得更健全，許多新元素的加入，讓田中變得更好玩了！主辦單位為讓更多人認識田中，也打造一系列結合運動與旅遊的活動，適合全家大小、親朋好友，一同造訪這熱情不打烊的小鎮。

田中馬嘉年華即將到來，米寶親子遊趣路跑報名中！（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

田中小旅行 好玩推薦

「暖身賽 米寶親子遊趣路跑」

11 月 7 日下午，米寶親子遊趣路跑將在景崧文化教育園區率先登場，豐富又趣味的內容是田中馬的新亮點，跑者們可先提前來感受會場的熱鬧氛圍，並與助威吶喊的鄉親加油團同樂，賽事分為「米寶遊趣組」、「變裝組」與「在台外籍人士組」，賽程全長 3.5 公里，路線則為田中最熱鬧的街區。為精緻賽事品質，米寶路跑名額只限定 2020 名，而變裝組只要登記參賽，即可獲得摸彩券一張，中獎率最高可高達 50%！雖然是趣味賽事，但主辦單位也替大家準備專屬米寶 T 一件，可加購紀念辦桌杯組、御守徽章組等文創商品，相信大人小孩到此一遊，都能玩得盡興而歸！

高鐵彰化站、台鐵田中站，多少人認為他們只是旅客過站一閃即逝的車窗風景？彰化高鐵站有別於其他都市車站，少了許多匆忙步伐與急行的人潮，踏入站區便被綠意盎然、高挑明亮的空間吸引，玻璃帷幕上印著不落俗套的 ChangHua 字樣，這樣吸睛的車站，曾在 2016 年榮獲美國 Architizer A+ 建築獎，替台灣打響了國際知名度。此外，田中高鐵運動熱區也在這裡萌芽，相繼舉辦過訓練營、迷你路跑、鐵人講座等，便利許多外縣市跑者。高鐵站內的田中稻站，提供租借單車與行程建議，貼心的服務讓跑者來田中旅行變得更加簡單，也是最適合慢遊田中的方式。

曾榮獲國際 Architizer A+ 建築獎的彰化高鐵站。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

高鐵運動熱區交通便利，讓許多外縣市跑者一起加入訓練。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

兒童路跑營，讓運動的習慣從小紮根。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

「歡迎來田中 田中車站」

田中火車站，可說是迎接跑者的重要門戶，曾經搭上的凌晨列車、賽後疲憊的乘車樣貌，相信都是許多人跑馬難忘與值得回憶的片段之一；田中車站歷史悠久，興建於民國前七年，對田中人來說，已經是相傳三代的地標，若搭乘火車到田中，可別錯過在此留影的機會，並沿著車站外的中州路慢行，看看田中老街的一磚一瓦與人們草根活力，即可抵達米寶路跑、田中馬會場！

田中火車站前一幢台灣紅檜建造而成的日式小木屋為第一代的田中站房，經過可別忘記拍照留影。（圖片來源：田中觀光商圈發展協會）

「全台前三大柴燒 田中窯」

距離彰化高鐵站僅 10 分鐘路程，在清幽的田野之中，可說是別有洞天！田中窯的柴窯空間在台灣位居前三名，創辦人葉志誠從事陶藝創作已經超過三十年，並認為培育下一代對陶藝的喜好比他個人一直從事創作來得重要，田中窯不僅提供手拉胚製作、捏陶 DIY 等內容，園區內還有許多裝置藝術、陶製品與可愛小動物，多元的休閒活動，就等跑者們帶著期待的心來一探究竟。

貼心提醒：手拉胚陶土 DIY 需提早預約。

田中馬拉松紀念獎盃皆出自於田中窯創辦人葉志誠之手，有特色且具有紀念價值（圖片來源：筆記實業）

「傳承與延續 手作玉米娃娃」

回朔到民國六十年代，田中太平社區種植許多玉米以飼養毛豬，當時玉米剝下來的玉米葉堆積如山，於是太平地區婦女們便發揮創意，把玉米葉製作成娃娃。而玉米娃娃精緻的手工與創意造型，很快的席捲美國，成為美國聖誕節慶的熱門禮品，更替田中的外銷創造奇蹟。近年田中馬在活化農村與傳達環保意識上不遺餘力，來到田中，不妨來體驗手作玉米娃娃，不僅可以帶一個專屬紀念品回家，也替台灣資源利用與循環經濟盡一份心力。

貼心提醒：玉米娃娃採預約制。

玉米葉製成的娃娃，美國賣場都是他們的大客戶。（圖片來源：田中觀光商圈發展協會）

簡單的動動手，大小朋友都可來玉米娃娃發揮創意。（圖片來源：田中觀光商圈發展協會）

「沿著水圳散散步 八堡圳綠色廊道」

八堡圳是清朝時期最大的水利工程，灌溉彰化平原農作與田中小鎮的希望，如果沒有此建設，也沒有今日物產豐饒的台灣米倉，是不折不扣的彰化的母親河。八堡圳綠色廊道也是田中馬的經典賽道，來這聽著水聲潺潺，空氣中飄著淡淡青草味，偶有發呆亭可以休息放空，跑旅遊客與鄉親在此相遇寒暄，總是令人流連忘返。

一季舉辦一次的田八堡市集總是吸引滿滿的人潮前來八堡圳尋寶（圖片來源：田中觀光商圈發展協會）

「露天健身房 田中森林登山步道」

田中森林登山步道，位於田中鼓山寺旁，是彰化地區很受歡迎的健行勝地。步道沿途有林蔭遮蔽，可避免太陽直曬，與親友相約走在幽靜的小徑上，吹著徐徐微風，呼吸山林芬多精，並在瞭望亭眺望整個田中、社頭一帶田園景色，也是另一種紓壓方式！如果體力許可，連同附近麒麟山、長青或坑內坑等步道群走一圈，剛好暢遊八卦山脈的秘境。

來田中跑旅漫遊就好像世外桃源走一遭，當然也少不了美食陪襯，才算是把跑旅拼圖給拼齊！

田中好食光 美食推薦

「田園露營咖啡店 小田生活」

隱身於民光路稻田中間的小田生活，外觀是一間小平房，簡約的風格就好像套上日系文青的濾鏡，看起來非常舒適。戶外翠綠的草皮上，店家提供許多米白帳篷、野餐墊跟野餐桌，小田生活偶爾也會舉辦二手、小農市集及音樂會．讓許多人不遠千里而來拍照與玩樂。當然這裡的下午茶也豐富多樣，有咖啡、飲品、酒精飲料、蛋糕與炸物，適合全家人一起來品嚐。

貼心提醒：店家歡迎顧客自備野餐墊，一起享受在田中喝咖啡樂趣。

陽光和煦，坐在戶外區搭設的天幕下，格外放鬆心情。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

小田生活親子同遊的美好畫面。（圖片來源：bvw1201）

「田中舊鐵道 石頭魚鐵道庭園咖啡」

田中的另一個打卡熱點，非石頭魚鐵道庭園咖啡莫屬，早年這裡是田中肥料配合廠，也是彰化縣農會的鐵路倉庫，現今改建成景觀餐廳，但日系木造的老房子及已停駛的鐵道，都還保留相當完整，不難想像當年載運肥料及火車運行的熱絡的畫面；石頭魚綠意滿滿的庭園景緻，也不僅只能拍照踏青，這裡還提供飲料餐點，不需要花費太高昂的價格，便可度過愜意悠閒的時光。

綠色藤蔓攀爬在 70 餘年的木屋上。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

體驗在鐵道上用餐，小朋友在此找到都市沒有的童趣。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

石頭魚簡餐。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

「接地氣小吃 周記蒸餃」

田中一間廣為人知的庶民美食「周記蒸餃」，總在剛開門時就湧入排隊人潮，用餐期間小吃店人聲鼎沸，相當熱鬧。手工現做的周記蒸餃菜單非常簡單，僅販售一種韭菜蒸餃、酸辣湯、海帶豆腐湯及玉米濃湯，每顆蒸餃紮實飽滿，搭配店家獨門的韭菜醬油，剛上桌一咬下去可是會有湯汁流出，千萬小心燙口！也因為這好滋味，用餐時間往往需要等待，建議別太晚抵達以免向隅。

在地人從小吃到大的蒸餃。（圖片來源：田中觀光商圈發展協會）

「用料不手軟 統一冰菓室」

你可能吃過湯圓，也吃過水果，但把這兩樣融入冰品成為開業超過 30 年的人氣招牌，只有在田中的統一冰菓室吃得到！位於斗中路上的統一冰菓室，外表就像一間民宅，沒有華麗裝潢，店內牆上掛著冰店與許多電視採訪的名人合照。這裡的冰品與水果切盤用料總是給得大方，並採用當季最新鮮的香甜水果，銅板價格就能嚐到的美味，是在地人都會推薦的老店。

統一冰菓室價格實惠，連在地人都推薦（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

「車站旁的古早味 日興雞蛋糕」

在田中客運旁，有個不起眼的三輪車，斑駁的招牌上寫著“日興”，原來這小攤車一推就是 40 年了！日興賣著大人小孩都愛吃的傳統雞蛋糕，傳到第二代的美味仍然不變，有原味、奶油及紅豆口味，蛋糕口感細緻綿密，內餡比例與甜度恰到好處，兩口一個剛剛好！而攤車上懷舊的蛋糕櫃、烤盤、簡單的包裝，都道盡鄉下的純樸風貌。來田中，可別忘了日興雞蛋糕，把這懷舊的下午茶分享給親朋好友。

騎樓下的日興三輪車。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

街邊傳統小吃，三輪車販賣的是屬於懷舊的味道。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

田中嘉年華會 等你加入

近幾年的田中，真的不一樣了，跑者不再只是到此一遊，而是可以藉由跟人相處，參與在地人的活動，更了解歷史意涵，聽聽鄉土故事過程總是會有新收穫。如果沒有抽中熱門的田中馬，那還有系列賽米寶親子遊趣路跑的機會，安排兩天一夜小旅行，田中還有更多好吃好玩等著你發現！想了解更多歡迎至田中觀光商圈官網查詢。

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