訓練心得／獅山古道 Trail Run
新竹縣峨眉的獅山古道
是非常熱門的步道
從獅山古道一路往上
先經過七星亭
再經過大岩壁
沿途經過很多寺廟
到達另外一邊往南庄的登山口
原路折返回七星亭往六寮古道前進
經過七星神木
再前進往猿山涼亭
到達猿山三角點
往下接到藤坪步道
再回到獅頭山遊客中心
往下再往水濂橋步道到達水濂洞
最後回到獅山古道登山口
路線有柏油路,石階步道,山徑
沿途步道可以相互連接
寺廟多都有飲水機可以補水
非常熱門的路線
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