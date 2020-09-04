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訓練心得／獅山古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹縣峨眉的獅山古道

是非常熱門的步道

從獅山古道一路往上

先經過七星亭

再經過大岩壁

沿途經過很多寺廟

到達另外一邊往南庄的登山口

原路折返回七星亭往六寮古道前進

經過七星神木

再前進往猿山涼亭

到達猿山三角點

往下接到藤坪步道

再回到獅頭山遊客中心

往下再往水濂橋步道到達水濂洞

最後回到獅山古道登山口

路線有柏油路,石階步道,山徑

沿途步道可以相互連接

寺廟多都有飲水機可以補水

非常熱門的路線

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