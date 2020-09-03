田中馬結合音樂！「田中聲景」讓整座城鎮都是表演舞臺

田中馬拉松現已是全球知名的路跑活動盛會，熱鬧的路跑氛圍及環境，給予跑者享受絕佳跑步樂趣，今年與音樂結合再出發，特別舉辦「田中聲景」徵選，廣邀國內音樂演出團體於賽前一天，在田中鎮上多處據點展演，帶給選手們及遊客熱鬧的馬拉松音樂嘉年華。

音樂是許多跑友在練習或比賽時，調整自我不可或缺的一環，去年田中馬拉松與風潮音樂合作，首次舉辦「台灣心田中音樂節」活動，以嶄新氣象為田中馬注入不同氣氛，頗受各界好評，今年為擴大音樂馬拉松的氛圍，推出「田中聲景」為田中馬再現新亮點。

田中馬被譽為「全台最熱情的馬拉松賽事」（圖片來源：筆記實業）

「田中聲景」讓整個田中化身為表演的最佳舞臺，發出英雄帖廣邀音樂演出團體，於田中馬賽前一日在田中鎮多處據點展演，為活動賽事增添美好音樂風景，同時期待當跑友們在賽前抵達田中，可透過音樂感受出田中馬的非凡魅力，以及熱鬧馬拉松嘉年華氛圍。 「田中聲景」為採現場展演形式，獲選團體需自備一切表演所需器材，為選出「田中聲景」的演出團體，主辦單位於 8 月 27 日開始進行徵選活動，透過線上報名方式，就有機會用音樂為田中馬增添正能量。此外風潮音樂今年也會為田中馬製作賽事主題曲，要把田中馬的熱情活力，透過音樂傳遞給全球跑友們。

活動日期

演出時間：2020 年 11 月 7 日（六）15：00-17：00之間演出地點：彰化縣田中鎮各處野台（入選後將由主辦單位安排）各組演出時間：約 2 小時

報名資格

無年齡限制，凡對音樂有熱情的個人或團體皆可報名參加，唯未滿 18 歲需經法定代理人同意。演出內容需以音樂演藝團體（街頭藝人）為主，不限曲風、演出語言、展演形式與團體人數。

點我報名

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊