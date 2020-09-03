Mo Farah重返賽事 挑戰自己英國半馬紀錄

在世界疫情襲擊的情況下，已經有好幾個月沒有比賽的機會，多個奧運冠軍和世界冠軍的 Mo Farah 在這一週的時間內，他即將開始進行比賽，從布魯塞爾鑽石聯賽開始、再前往北愛爾蘭參加 Antrim Coast Half Marathon 。

據報導指出 Mo Farah 的目標是打破自己的英國紀錄 59:32，你可能感到奇怪 Mo Farah 不是在 Great North Run 跑出 59:07 紀錄，這是因為賽道並未受到 IAAF 與 EAA 識別（此為點對點賽道，無法成為正式紀錄），在經歷長時間的停賽後，Farah 看起來非常高興能夠重返賽道。

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一小時紀錄

Farah 將與其他 12 名跑者一起參加在布魯塞爾舉辦的一小時挑戰賽，而一小時的紀錄是由 Gebrselassie 於 13 年前所創下，最終的距離為 21.285 km，平均速度為 2:49/km。

而 Farah 的半程PB是 59:07，平均速度為 2:48/km，這僅比 Gebrselassie 快上一點，看來要創下紀錄 Farah 還是要咬緊牙關才能打破這 13 年前的紀錄，瞄準這項紀錄最大的競爭者還有⋯⋯Bashir Abdi 將在家中透過錄影來進行這次的比賽，勢必會帶給 Farah 帶來更強大的競爭動力。

Tips/ Bashir Abdi 半程馬拉松紀錄為 1:01:16 （根據 NN Running個人介紹頁），不過他在全馬的成績是 2:04:49 ，是在東京馬拉松創下。

Antrim Coast Half Marathon

Farah 剛剛宣布，他計劃在之後參加這場 Antrim Coast Half Marathon ，據英國廣播公司報導，比賽將於 9/12 日舉行，屆時將有許多英國優秀的菁英選手來參加比賽。

Farah 在社群軟體上發布了一段影片宣布了這項消息，他說：「這是一個過程，我非常興奮，讓我們看看我能做到怎樣的地步。」根據路線圖，路線大致平坦，海拔高度為 220m，下降高度為 239m。

如果這一戰能夠跑出佳績，Farah 很有可能連帶改變英國（59:32）、歐洲的紀錄（59:13）。

Tips / 歐洲紀錄為瑞士選手 Julien Wanders 在 RAK Half Marathon 上創下。

你們認為 Mo 爵士能夠締造一小時、英國半程馬拉松、歐洲半程馬拉松的三刷紀錄嗎？我們一起拭目以待吧～

責任編輯：Ian

新聞來源：BBC

圖片來源：網路、Mo Farah IG、Twitter

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