訓練心得／沒吃早餐又沒帶食物 不要命的聖母山莊之跑旅

聖母山莊一個莊嚴的名字，在前陣子爆紅。在新聞，網誌，臉書，IG等。沒注意到還真不容易。

老實說小弟是在地人。但小時候只有五峰旗，沒有聖母山莊更沒聽過抹茶山。

當然這是21世紀後的事情。

剛好七月底在礁溪附近露營，晚上爆量的食物讓我思考如何消滅。

於是決定隔天早起到五峰旗跑跑。

5:00 AM 早起，靜謐的清晨真令人不願離開。

本想跑個10 k 收工，所以輕裝上陣，帶了瓶水就出發了。結果這就是悲劇的開始。

很快經過五峰旗瀑布。這是小時候常來的地方，但人世已非，故人已遠。

很快就到聖母堂。很莊嚴的教堂。

這時才六點不到，看時間還早，腦海中浮出聖母山莊，查了一下才5.6K。山上應該有補水地方。算了時間應該10 點前可回。

果然步步步向悲劇。

憑恃平日鍛鍊，立馬出發。

前段4K 產業道路還算好走，但水分消耗比平日快。算算必須省用。

很快來到第二段1.6K 上升登高步道。

溪水潺潺甚是沁涼。美景不再話下。

畢竟這不算是簡單路徑，從一些設施就看的出來。希望永遠不會用到。

上升算陡的，如果平日沒有運動的人肯定吃力。

不妙的是隨著高度，天氣變化巨變。馬上雲霧繚繞。溫度遽降。穿的單薄的我馬上意識到危機。

因為我沒有吃早餐也沒有帶食物，同時水也剩1/4。

是要前進還是折返? 現在已在1.4K 還剩200 公尺。

靠。最後這200 公尺有點煎熬。想說上去補水，求點餅乾吃吃。台灣應該是很有人情味的地方。

人生不也是如此。常常在某些關卡，必須獨自下決定的時刻。

妳是前進還是後退? 前進不是暴虎馮河，後退也不全是失敗，都需要智慧。

思索了一下。決定....衝... 快去快回。

當下看到這池子時有點感動，如此靜謐安穩。一切的一切是如此祥和，如詩如畫。

一早的此刻，人數渺渺。只有聖母像與我。

雖然不如傳統西方精緻，但氣勢依然令人感動。

山莊內整齊莊嚴，雖外表樸素但提供了旅人安穩的場所。

跟山友要了水後，就想跟外面大哥們要點餅乾補充一下。才有體力下山。

但老實說門口的大哥看起來酷酷的。會不會碰釘子。＂要吃得沒有，去吃屎吧。＂XD

＂大大... 大哥，不好意思你們有餅乾嗎?＂

一群人喵了我一下，我心裡抽了一下。

大哥緩緩地回說: 餅乾沒有啤酒有。來來來， 坐下來先喝啤酒來。

於是啤酒，豬腳，水餃，雞湯，甜點。真心不騙，比山下五星級飯店還豐富。

真的有圖為證，在此感謝這些熱情的大哥大姊們。以此文特別致謝。

瞌完後回血滿分。真的這應該是聖母的恩賜。是來此遊客中最幸運的一位。

但故事還沒完。

滿懷感謝到別後，回到觀景平台。慢慢地一些遊客爬了上來。

有些就是一般孰悉的網美。像我這樣單薄獨推的確實很少。應該是說白目找死的只有我一個。

沒吃早餐沒帶食物，只帶一瓶水。

剛好同時間平台人不多。想說有緣四位小妹妹順便一起合照。

但當看到POLICE我遲疑了。

我應該是被直接丟下山或是被大外戈滾到山下。＠＠

但小女警們，人美心更美。

這一切是神的恩賜，天的奇蹟。

此時原本的迷霧散去。美景如畫無語。

人生處處有驚奇，只要妳願意跨出去。其實沒有這麼難。不是嗎？

短短半個上午彷彿經歷過一場人生。

從遲疑不定到堅定意志。從害怕陌生到把酒言歡，從自我設限到沒有邊際。

如夢一般。總結一切放到最小，一粒沙看世界。

望著美景在此沉思獨處一下後。感覺像是上山修行一番。

回到紅塵繼續翻滾。也許凡塵依舊，吵雜如故，期許心境更易回到平衡。

於是下山的路，腳步輕盈了起來。

當然遊客也湧了進來。人間依舊可愛。

而我繼續我的歸途。

沒有終點。