跑步知識／按摩槍的原理和使用技巧

肌肉按摩槍，又稱為震動按摩槍或是筋膜槍。近年隨著健身風氣興起，以及健康保健意識抬頭，再加上現代人常有腰痠背痛、運動後肌肉痠痛，或是經常久坐用電腦造成的肩頸僵硬等困擾，而帶動肌肉按摩槍的流行。

不過，肌肉按摩槍的原理和功效，牽涉到專業醫學知識，沒有背景知識的一般社會大眾其實不太清楚。本篇文章，是由執業物理治療師主筆撰寫，並參考專業文獻和復健科醫師、物理治療師等醫學專家意見，整理出的專業見解。

按摩槍、筋膜槍的運作原理：藉由高頻振動放鬆肌肉和筋膜

按摩槍有藉由高速度和高頻率的震動，達到快速放鬆肌肉和筋膜的效果，原理大致有以下三項：

增加疼痛閾值（減少疼痛）

疼痛是神經系統發出的一種感覺訊號，當訊號的強度超過一定的值，稱為疼痛閾值 (Threshold of pain)，大腦就會產生疼痛感。疼痛閾值越低，也就是對疼痛越敏感，越容易覺得疼痛的意思，反之閾值越高，就是對疼痛比較不敏感，不容易覺得疼痛。

以震動方式按摩組織，經過學術研究證實，可以有效增加疼痛閾值，也就是有止痛效果，能抑制痛覺，減少疼痛感。

促使肌肉放鬆

震動是種感覺刺激，這種感覺會刺激人體的本體感覺受器，產生抑制訊號，做出放鬆肌肉的反射性反應。這就是震動按摩槍，能有效促使緊繃肌肉放鬆的主要原理。

提高組織溫度 & 增加肌肉血流量

震動能量傳導進入組織後，會轉化成熱能，使得組織溫度上升。較高的組織溫度，會讓局部血管放鬆，讓肌肉血流量增加，改善血液循環，加速新陳代謝，肌肉也會因此變得更加柔軟和放鬆。

按摩槍應該打哪裡？

肌肉 & 筋膜

按摩槍當然是用來打痠痛不舒服的部位，但你知道，你用按摩槍放鬆的組織是什麼嗎？除了肌肉以外，按摩槍也可以用來放鬆「筋膜」。

什麼是筋膜呢？筋膜是種特別的結締組織。結締組織在人體中幾乎無所不在，是用來連接、填充和包覆各種組織和器官的構造。可以把筋膜想像成富含彈性的網子，包覆著肌肉、內臟、神經和血管，人體全身上下的筋膜有所相連，構成了筋膜網絡。

包覆肌肉的筋膜，是傳遞肌肉能量的重要構造，也就是說，肌肉其實並不完全是傳統解剖學分類上獨立的個體（像是二頭肌、三頭肌等，就是解剖學分類中獨立的肌肉），而是透過筋膜串連在一起。

正常的筋膜，可以順暢的在肌肉組織間來回滑動，傳遞能量並協助肌肉活動。但肌肉受傷後，包覆在外的筋膜很容易也跟著受損，還會和肌肉或周遭其他組織形成沾黏，造成滑動上的困難。所以會讓人活動起來，覺得活動範圍受到限制，或是覺得身體有些地方卡卡的，或是特別緊繃等奇怪感覺。

所以，筋膜其實很需要得到適當的放鬆，但筋膜不易觸診，找坊間一般的按摩師傅按摩，也未必能按到筋膜。

激痛點 (Trigger Points)

激痛點 (Trigger Points) 位於肌肉中的緊繃帶，顧名思義就是容易產生激烈疼痛的點，除了用力按壓會痛以外，活化的激痛點有時還會伴隨著轉移痛，也就是不只激痛點一個地方疼痛，還會連帶影響其他部位也產生疼痛。

如果沒有適當處理，激痛點產生的疼痛可能會變成慢性疼痛，甚至影響肌肉力量等。而按摩槍，就被認為很適合用來處理激痛點。

激痛點和中醫穴位

激痛點是西方醫學根據解剖學提出的概念，而穴位則是中醫提倡的概念。事實上，兩者有很多相似之處，像是研究發現人體 147 塊肌肉中的 255 個激痛點，超過九成和穴位的位置相對應，產生傳導性疼痛的路徑也相似，以針灸方式刺激激痛點和穴道，兩者所表現出的反應也類似。

大部分激痛點屬於中醫理論中的「阿是穴」範籌，阿是穴並沒有固定位置，取穴的方式是「以痛為腧」，就是有痛位置就是阿是穴的意思，這點和激痛點的概念十分雷同。

按摩槍最適用部位：大肌肉群

最適合用按摩槍放鬆的就是大肌肉群，例如臀部、大腿、小腿等處肌肉，因為大肌肉群的肌肉層較厚，較能承受高能量的震動刺激，比較不容易因為震動力量過大或震動位置太深等使用不當的問題，造成肌肉受傷。

禁用族群 & 部位

按摩槍雖然方便好用，但因為震動除了會影響表層肌肉以外，還會深入傳導到骨頭，所以不是各個族群都適用，也不是各個身體部位都可以用按摩槍放鬆，以下列出的是震動按摩槍的禁用族群和禁用部位。

使用按摩槍的優點

快速放鬆大範圍肌肉

相較於其他自行放鬆肌肉的方法（使用滾筒、按摩球等），按摩槍可能更適合用來快速放鬆大範圍肌肉。

例如重訓健身後，覺得兩條大腿前後的肌肉都很緊繃，使用滾筒或是按摩球放鬆，一個區塊都必須壓個三到五分鐘，才能達到放鬆效果，而且大腿前後側的肌肉範圍那麼大，要完整放鬆的話就必須花上不少時間。但如果是使用按摩槍的話，大概可以節省下許多時間。

使用過程疼痛感較低

相信有用滾筒、按摩球自行放鬆過肌肉，或是找過按摩師傅按摩的讀者，大部分都有痛得想大叫的經驗。雖然放鬆或按摩過後，肌肉痠痛和緊繃會比較緩解，但過程中的疼痛不適的確相當難受。

上述提過，震動可以增加疼痛閾值，減少疼痛，因此在適當震動強度下，正確使用按摩槍按摩，產生的疼痛感其實不會太大，並不會讓人痛得難以忍受。

適合自助、懶人使用

多數按摩槍重量不會太重，單手即可輕鬆使用，所以使用者可以用按摩槍自助按摩不求人，不用麻煩他人幫忙按摩，也不用花大錢去找按摩師傅。

使用滾筒或按摩球按摩，都必需根據要放鬆的部位，將身體擺成特定姿勢，而且一點都不輕鬆。例如要用滾筒放鬆大腿前側肌肉，就必須趴著，把滾筒放在大腿前側，再用雙手撐起身體，至少要撐 3 分鐘，才能達到放鬆肌肉的效果，這動作實在是蠻累人的，很容易讓人滿頭大汗。

如果有把按摩槍，就只要輕鬆地坐在沙發上，再用單手優雅的拿著按摩槍，就可以對著大腿前側肌肉按摩了，完全不需要費力做出棒式。

按摩槍 / 筋膜槍使用技巧 ＆ 使用注意事項

找出激痛點

上述有提到激痛點的觀念，比起拿起按摩槍就亂打一通，可以嘗試先找出激痛點，再把按摩槍對準激痛點使用，效果更好。除了可以自行按壓肌肉找激痛點以外，也可以在google搜尋「身體部位英文 + trigger point」，就會找到標示激痛點的示意圖。

＊注意：非專業人士自行尋找激痛點可能會有一定程度困難

依照部位選擇適合按摩頭

不少按摩槍有配備形狀大小不同的各式按摩頭，所以使用者可依據按摩部位，選擇適合的按摩頭使用。

像是比較大的球型按摩頭，就適合用來放鬆大範圍肌肉，較小型的尖頭錐狀按摩頭，適合用來放鬆手臂等小型肌肉。勉強用不適合的按摩頭按摩，可能會對小肌肉群造成過度刺激，緩解痠痛不成，反而產生反效果。

變換按摩角度 / 施力點

上述提過，筋膜可能會沾黏，還有激痛點藏在肌肉裡面，而每個人沾黏的筋膜，以及肌肉裡的激痛點，位於組織內的深度和位置都不太一樣，所以在使用按摩槍按摩時，可以嘗試變換按摩角度，像是除了把按摩槍垂直對準肌肉外，還可以將按摩槍斜著拿，變換成 45 度角、30 度角等不同角度。

試著用不同角度按摩和放鬆肌肉，找看最適合自己的按摩槍按摩角度，可能會達到更好的肌肉放鬆效果。

震動強度別太強

按摩槍的震動強度，不是越強越好。

上述提過震動可以抑制痛覺，因此使用過程中，可能會讓按摩部位的感覺變得遲鈍，也就是比較不容易感覺到痛的意思。此時，如果按摩槍的強度太強，超過組織可以負荷的程度，使用者可能也不覺得痛，那在使用過後，就很有可能會產生反效果。所以建議大家，使用按摩槍時，震動強度只要調整到，使用起來有感覺到震動感或輕微痠痛即可，不需要、也不建議調整到高強度。

使用時間勿過長

按摩槍的使用時間，也不是越長越有效。

根據許多專家建議，每個部位每次停留 5 至 10 秒，重複進行 3 至 5 分鐘就有效了。如果按摩頭的是接觸面積較小的尖頭形狀，必須更留意使用時間盡量不要超過 3 分鐘，接觸面積較大的球狀按摩頭，至多則可以用到 5 分鐘。

明顯發炎 / 劇烈疼痛 請勿使用

按摩槍的用途是拿來放鬆和舒緩一般的肌肉痠痛和緊繃問題，並不能拿來治療疾病。所以如果肌肉有明顯發炎症狀（紅、腫、熱、痛等），或是有劇烈疼痛等，都不建議自行使用按摩槍，而是要尋求有醫療執照的醫師、物理治療師等專業人士協助。

如果本來只是有些肌肉痠痛和緊繃，但使用按摩槍之後，出現越來越痛等異常狀況，也建議馬上停止使用按摩槍，並儘速就醫。

主筆：Abbie（現職物理治療師）

審閱：Igor（現為職業健身教練）

主編：Jemmy.（職業專欄作者）