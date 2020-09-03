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帶小比為愛而行 環島第八天

運動筆記 / 陳嘉齡

接著我們來到騎車環島的第八天，一大早一大群朋友來陪騎或陪跑。

有鄒雙喜大哥和林美玲大嫂，還有陳鼎元，小黑大哥和李國良大哥，以安媽一家人，羅雅惠姐姐和靜瀅，我們一群人就這樣子浩浩蕩蕩地出發了，因為騎車的時候，剛好遇到上班時間，所以淡水往關渡大橋的車子很多，我們也格外的小心。

我們今天的第一站是前往八里在地友人的早餐店。

下關渡橋後，我想讓鄒大哥試騎看看，所以就由他騎車到早餐店，而我就被大嫂載。

到了早餐店，老闆娘玟伶還破費請我們一大群人吃早餐，在這裡真的很謝謝她，希望那天有把營業額賺回來。

這時候因為太陽出來了，以安怕她不舒服，所以她們就先離開，謝謝以安媽一家人來陪騎，下次有機會，我們再一起騎車哦。

鄒大哥和大嫂還有鼎元，因為有事情他們也先離開，真的很謝謝他們抽空來陪跑和陪騎

接下來就是痛苦的開始，我們一行人就從八里往永安漁港出發，因為一路上太陽很大，我們怕小比會曬到，就把他移到靜瀅的車上讓他吹冷氣，這小子好幾天都在車子吹冷氣，可開心的餒。而且聽說今天又是台北最熱的一天，我們大人都快受不了了，更何況是小孩。

接下來就是體驗的開始，一路上我讓國良大哥、小黑大哥以及靜瀅試騎，靜瀅下來後，罵我是神經病，但又很開心😂

她把第一次騎車交給我了，我484要對她負責啊🤣（大誤）

而小黑大哥和國良大哥，我怕他們太累，也讓他們陪騎到林口，就趕緊趕他們回去。真的很謝謝他們特地撥時間來陪騎為我們加油打氣。

尤其國良大哥還剛開完刀恢復中，我實在很怕他的傷口會裂開。

也謝謝他請大家喝綠豆沙，謝謝小黑大哥帶娃娃來給比比。

過了林口後，就是痛苦的開始，一路上不但大逆風，太陽也很大，所以騎的好痛苦啊！這時候小雨和她先生也加入了我們的行列，謝謝她從林口一路陪騎到永安漁港，下次有機會再見面哦。

也謝謝宗緯連續三天當我們的司機，還帶Tony 來幫大家拍照，謝謝Tony為大家拍好看的相片。

而好姐妹靜瀅也一路跟著我們到楊梅的住宿點，才放心離去。這裡很謝謝靜瀅一天的陪伴，愛你♥。

在到達楊梅之前，我們也遇到了張寶佳大哥，因為他不放心我們，所以就一直騎車跟著我們，當天晚上還召集了雙連跑團的大哥大姐們前來為我們洗塵，還贊助旅費給我們，真的很謝謝他。

另外謝謝彭大哥贊助了我們好多天的住宿，在這裡也很感謝您，有機會去桃園再找您聚聚。

晚上，張大哥招待我們吃很豐盛的一餐，因為好友吳建智找我們吃飯，所以我便找他一起去吃，一路上我們走著聊著，話說我們都是在馬場見面，好像沒說那麼久的話過齁🤣

晚餐結束後，大家一起大合照，我們便從餐廳離開，回到飯店，結束非常累的一天。

謝謝所有幫忙我們的人

#2020小比為愛而行第八天

#淡水到楊梅

#八里吉米吉早餐

#榮耀九三

#今年最高溫

#永安漁港遇到粉絲

#謝謝路邊送結冰水

#環島買最多的是冰塊

#所有發生的事都是好事

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