成績達標選手免抽籤 台北馬即日起開放登記 ！

台北馬登記抽籤中，如果您不想要賭運氣的話，靠實力來參賽也是一種選擇！只要您符合下列資格就可以登記免抽籤資格唷～

即日起 達完賽成績標準選手，於指定賽事之成績達一定完賽時間內之跑者(完賽成績如下表)，9/1 (二) 10:00 至 9/7 (一) 12:00 於活動網站登記報名。登記報名時需上傳成績證明電子檔(如達標之完賽證書)，審核通過後將發送 email 通知並於 9/8 (二) 09:00 至 9/10 (四) 17:00 完成報名及繳交報名費用。

※欲報名該項目需提交該項目之完賽成績證明，上傳不正確成績證明視同資格不符。

免抽籤資格選手達標賽事一覽表

圖/ 2020 台北馬拉松官網

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免抽籤資格選手達標成績分組年齡一覽表

圖/ 2020 台北馬拉松官網

千萬要記住報名日期，如果您成績達標千萬不要錯過，詳細免抽籤資格辦法

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責任編輯：Ian

圖片來源：台北馬拉松官方網站

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