帶小比旅跑台灣／統一發票盃屏東場 五公里的上坡！

星期日我和小比去墾丁參加統一發票盃屏東場的賽事。

因為提前告訴小比要去跑跑，所以他晚上激動的睡不著，直到抱他去車上的時候，他才甘願睡覺。

凌晨四點左右，我們便到了墾丁國家公園的大門口，因為接駁車四點多才會開車，所以我們便在停車場那裡等候。

在那裡，我遇到了柯佳碌大哥及王萍大嫂賢伉儷，因為好久沒見面了，我們就開心的一直聊天還有拍照。

因為疫情未解除的關係，主辦單位的防疫做的很嚴謹，不但每個人都需要實名制，而且也要帶口罩經過體溫檢測，才可以搭上接駁車。

因為小比上接駁車不方便，主辦單位也特別通融讓我可以直接開到會場，在這裡很謝謝總監馨怡，她為了這場賽事準備了很久，賽前還因為颱風來搗蛋，害大家都很擔心，還想說要不要燒烏龜，不要問我為什麼要燒烏龜，那要問老吳🤣

到了會場之後，一下車我發現天空繁星點點，好美啊！可惜我的手機拍不出效果，星星的美只能在現場才看的到啊！

今天會場的高手如雲，嚇死我了，簡直是群星會。雷理莎，艾美，不死鳥謝千鶴，游雅君都來了。我也遇到了好久不見的 Amigo Chen也來了，因為她的腳傷未癒，我想陪她一起跑，而阿寶和牛牛有來，推小比的任務就交給他們了（拍肩）

一開始跑的時候是往上跑，我以為會一直爬坡，結果我錯了，經過路口就一路往下，因為我跟盈如跑，一方面我怕她腳痛，不敢跑太快，另一方面，看到一直下坡，心裡就開始擔心小比他們起來，我就叫盈如先走，我在補給站等候牛牛他們來，在等候的時候，我也看到好久不見的卓穎，今天好像同學會，好開心啊！今天他擔任的是大會的攝影師，真的很謝謝他，這樣子騎車跑來跑去的，跟他合照之後，牛牛他們沒多久就到了，我一看小比還在睡覺，把他喬好之後，我就跟著他們一起跑，順便在旁邊顧著，尤其在某一段路下坡特別陡，所以更要小心。

這時候，迎面而來許多認識的跑者，我也大聲的對她們喊加油，上坡真的不簡單啊！大家幾乎都是用走的上來，好不容易到下坡了，想到回頭五公里都是上坡，我好想坐車回來啊！騎機車的你們不要走（伸手😭😭

他們都不理我，就醬跑掉了。

幸好今天有牛牛和阿寶的幫忙，不然我上坡會推死啊！那個坡真的陡啊！爬到一半都快看到上帝了，曾經有一度我還錯覺，我怎麼來這裡，我不是在家睡覺嗎😫

因為，前一天沒睡的關係，我的牙齒又開始痛了，賽前我先吃了一顆止痛藥，那知道止痛藥的藥效，到下坡的時候就沒有了，幸好今天的補給站超多，可以讓我一直拿冰塊冰敷，這場賽事實在是太超值了，每一公里就設一個補給站，冰塊也供應充足，香蕉讓你吃到飽，還一直叫你外帶，害我很不好意思。

好不容易爬到社頂公園，我們才結束了這場賽事。

在此謝謝辛苦的志工為大家服務。

謝謝攝影師騎機車為大家拍好看的影片和照片。

謝謝馨怡邀請我參加這場賽事，您辛苦了。

謝謝一起拍照的朋友，謝謝牛牛和阿寶幫我推小比。

#2020統一發票盃屏東場

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

#下一場榮耀九三