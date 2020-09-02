精華影輯／山岳動感越野挑戰 龍洞站
在好天氣的狀況下
早上5點選手起跑
往龍洞後山的山徑前進
繞一圈下來之後
穿過隧道
再跑公路回龍洞起點處
回到起點處補充體力及水分之後
往龍洞天然攀岩場
開始攀爬往上
到達頂端之後
天空開始下雨
難度也漸漸變高
再沿著繩索滑到另外一個大岩壁
接著垂降高度非常高的岩壁
非常的刺激
完成垂降後
往前到達跳水區域
跳入海裡之後
一路在安全人員的引導下
開始游向另一端的上岸點
上岸之後開始進行淨灘的關卡
每位選手完成淨灘一包垃圾
再沿著山徑步道回到終點
完成非常好玩刺激而且有意義的挑戰
感謝主辦及所有工作人員的安全引導
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