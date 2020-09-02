精華影輯／山岳動感越野挑戰 龍洞站

星期日我和小比去墾丁參加統一發票盃屏東場的賽事。 因為提前告訴小比要去跑跑，所以他晚上激動的睡不著，直到抱他去車上的時候，他才甘願睡覺。 凌晨四點左右，我們便到了墾丁國家公園的大門口，因為接駁

2020-09-02 09:33