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訓練心得／妹子陪跑團之蘆洲烤番薯
這是一個已知烤焦爆熱的行程。
第一是八月。
八月是甚麼日子？八月是整天待在冷氣房吃冰的日子。任何時間在外面活動是自己找死。
第二是河濱。
河濱很美，但大部分河濱沒有遮蔽。代表太陽的能量透過幾萬公里的速度直接打在妳身上。
光講到這妳還確定要出門按參加？
恩。身為跑著，與其軟爛在冷氣房裡不如曬死在河濱岸邊。
於是一群不怕曬死的勇著出發了
5:20 AM 。靠那是要幾點起來? 4:30 AM 至少。
我們有地表最強行動補給王。宗哥。
冰袋，飲料，豆漿，能量包，鹽片等。該有的都有了。
不囉嗦，趁太陽公公還未睡醒時趕快跑，早跑一分鐘，少曬三分鐘。
這還溫柔的陽光灑下映拖著美麗身影，這大概是酷刑前最後的浪漫。
附註1: 美麗的補給雅典娜，你心動了嗎?
附註2 : 開心的愛玩雅典娜
附註 3: 河濱缺一塊的暴力雅典娜
該來的終究會來，伴隨著美景的酷刑開始(死。
只能苦中作樂，邊緣的跟影怪，柱子擊掌。
此時大家已軟爛無力，換本團美麗陳頭目押隊。
在這炎熱夏天有冰涼行動補給是最大幸福。
河濱的8點有多熱? 跟烤箱差不多。
當然美景的代價是如此。愛情的代價不也是要勇於追尋，等待無用。
觀音山前做觀音
河濱岸邊跌下河。
最後一哩路由妹子領跑衝線。
終於，終於也不想再裝了。直接留下這厭世照。
大家看哪位最傳神？
下次你確定還要跑嗎？
恩...我想想。
阿。再開團還是一堆人來啦。
#這像極了愛情
妹子陪跑團為妳加油。
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