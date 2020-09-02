訓練心得／妹子陪跑團之蘆洲烤番薯

這是一個已知烤焦爆熱的行程。

第一是八月。

八月是甚麼日子？八月是整天待在冷氣房吃冰的日子。任何時間在外面活動是自己找死。

第二是河濱。

河濱很美，但大部分河濱沒有遮蔽。代表太陽的能量透過幾萬公里的速度直接打在妳身上。

光講到這妳還確定要出門按參加？

恩。身為跑著，與其軟爛在冷氣房裡不如曬死在河濱岸邊。

於是一群不怕曬死的勇著出發了

5:20 AM 。靠那是要幾點起來? 4:30 AM 至少。

我們有地表最強行動補給王。宗哥。

冰袋，飲料，豆漿，能量包，鹽片等。該有的都有了。

不囉嗦，趁太陽公公還未睡醒時趕快跑，早跑一分鐘，少曬三分鐘。

這還溫柔的陽光灑下映拖著美麗身影，這大概是酷刑前最後的浪漫。

附註1: 美麗的補給雅典娜，你心動了嗎?

附註2 : 開心的愛玩雅典娜

附註 3: 河濱缺一塊的暴力雅典娜

該來的終究會來，伴隨著美景的酷刑開始(死。

只能苦中作樂，邊緣的跟影怪，柱子擊掌。

此時大家已軟爛無力，換本團美麗陳頭目押隊。

在這炎熱夏天有冰涼行動補給是最大幸福。

河濱的8點有多熱? 跟烤箱差不多。

當然美景的代價是如此。愛情的代價不也是要勇於追尋，等待無用。

觀音山前做觀音

河濱岸邊跌下河。

最後一哩路由妹子領跑衝線。

終於，終於也不想再裝了。直接留下這厭世照。

大家看哪位最傳神？

下次你確定還要跑嗎？

恩...我想想。

阿。再開團還是一堆人來啦。

#這像極了愛情

妹子陪跑團為妳加油。