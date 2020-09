世界六大馬線上賽 你會參加嗎？

2020 年是特殊的一年,World Marathon Majors 六大滿貫馬拉松,只有東京馬拉松和倫敦馬拉松仍然舉辦,但都只設菁英組別,其餘四大賽事全部取消。其中紐約、波士頓、芝加哥、倫敦馬拉松設置了線上虛擬賽事(波馬和芝馬僅面向原先已報名的參賽選手),柏林馬拉松設置了挑戰活動,稍微給跑者帶來了一點慰藉。

波士頓馬拉松

原定於 2020 年舉行的波士頓馬拉松於今年 5 月決定取消,取而代之的是,波士頓田徑協會(Boston Athletic Association)為參賽者提供機會,讓選手們可以在自己選擇的任何地方參加馬拉松比賽,報名費 50 美元。線上馬拉松於 7 月 7 日開始報名。

虛擬賽可以擁有什麽體驗?1.跑友可以下載號碼布、英里標記,進入城鎮的標誌,歡呼卡,以及一個在家裡的終點線。2.賽事音頻會提供:波士頓交響樂團演奏的開賽音樂、尖叫隧道、人群歡呼、英里標記。3.所有完賽第 124 屆波士頓馬拉松線上賽的選手都將會獲得完賽物資。包括波士頓馬拉松官方參賽服,獨角獸獎牌,2020 年波士頓馬拉松官方手冊以及其他物品。限量版套裝的標誌則是以波士頓馬拉松賽的藍色和金色為主色調的 BAA 獨角獸。4.每一位參賽選手都將收到波士頓馬拉松線上賽平台連結,供跑者記錄和上傳路線及成績,同時查看排行榜和個人排名。

波士頓馬拉松協會首席執行官 Tom Grilk 說:「今年,大家將無法來到波士頓,所以我們通過虛擬的形式將波士頓馬拉松帶給大家。通過線上賽體驗比賽精神,社群及各項慶祝活動。第 124 屆波士頓馬拉松虛擬體驗將讓參與者成為波士頓馬拉松歷史的一部分。」

倫敦馬拉松

2020 倫敦馬拉松將於 10 月 4 日(週日)舉行,菁英比賽在聖詹姆斯公園內設定的賽道上繞圈進行,針對大眾跑者目前開啟了線上馬拉松的報名,報名費用 20 英鎊(另外 5 英鎊用於支付海外報名者的郵費和打包費用)。此外,倫敦馬拉松組委會決定,2021 年的賽事也將由往年的 4 月檔期改至 10 月 3 日。大會為所有 2020 年參賽選手提供了參加第 40 屆馬拉松虛擬賽的機會,他們可以在離家或世界任何地方跑完 26.2 英里的路程。參賽者有 23 小時 59 分 59 秒的時間來完成 42.195 公里,時間為 10 月 4 日(週日)英國夏令時 00:00 至 23:59:59。

TCS 與技術合作夥伴正在開發一款新的應用程序,讓參與跑者可以記錄他們 26.2 英里的里程,並獲得完賽獎牌和 New Balance t恤。賽事總監休·布拉舍表示:「這是倫敦馬拉松 40 年歷史上最具包容性的一場比賽,我們相信第 40 場比賽將集中體現倫敦馬拉松非凡的精神,使之成為世界上最偉大的馬拉松。」

芝加哥馬拉松

2020 年芝加哥馬拉松的線上馬拉松從 10 月 5 日(週一)開始,在 10 月 11 日(週日)結束,賽事組別包括 1 英里、5 公里、8 公里、半程馬拉松、全程馬拉松。所有的距離必須在一次連續跑中完成,可以免費報名。雖然沒有什麽能取代大眾參與的公路賽跑帶來的興奮,但虛擬跑步可以讓你設定一個目標,並慶祝你完成了自己的終點線。無論選擇的距離是多少,所有參加者都將收到一個專屬號碼布,參加虛擬博覽會,收到虛擬參賽包、完成證書,線上參賽成績將不會被納入芝加哥馬拉松的正式結果中,也不能用作其他賽事的資格時間。

2020 年芝加哥馬拉松虛擬體驗為所有年齡和健康水平的跑步者提供了各種距離的項目。每個人都可以報名參加短距離的項目,但馬拉松距離只適用於認真訓練過的跑者。註冊報名 2020 芝加哥馬拉松的參賽者將有機會通過購買馬拉松紀念品來增強他們的參賽體驗,其中包括一件 NIKE 紀念棉 t 恤和一個紀念活動獎章。

柏林馬拉松

柏林馬拉松賽事組委會對已經報名的選手提供兩種解決方案,一是將參賽資格順延至明年,二是選擇退回報名費用。部分通過賽事組委會合作夥伴和讚助商獲得的參賽名額不能順延明年,只能選擇退款。

柏林馬拉松並未舉辦虛擬馬拉松,但是推出了一項 2:01:39 挑戰:2 小時 01 分 39 秒你能跑多遠?然而這是 Eliud Kipchoge 在 2018 年柏林馬拉松賽上創造的世界紀錄。

柏林馬拉松主辦希望大家在 9 月 26 - 27 日,加入一場 #2:01:39 挑戰,繫好你的跑鞋,或者穿上溜冰鞋,騎上你的自行車或輪椅去挑戰你的世界紀錄!柏林馬拉松組委會說,「這一天大家不能一起站在起跑線,但是仍然希望跑者們擁有柏林體驗。」從 9 月中旬開始,官方將免費提供 App 的下載,跑友們可以免費註冊並參與。此外,你還可以期待一次值得一聽的現場體驗,一定會讓你起雞皮疙瘩!

紐約馬拉松

基於健康與安全方面的考慮,原定於 11 月 1 日舉行的第 50 屆紐約馬拉松比賽今年也決定取消。報名參加今年比賽的選手可以選擇在未來三年內獲得退款或推遲參加比賽。他們還可以選擇參加線上馬拉松。

紐約馬拉松的線上馬拉松將於 10 月 17 日至 11 月 1 日舉行。跑者必須通過 NYRR 註冊,並將 NYRR 帳戶連接到 Strava 來記錄跑步時間,參賽者必須在 8 小時內完成 26.2 英里的全程馬拉松。免費報名 "Run For the Love of Running" ,可以獲得虛擬完賽徽章,如果想獲得獎品,需要至少註冊「Run for the medal」,NYRR 會員需要50美元,非會員需要 60 美元。紐約馬拉松表示:「這是一個真正的全世界馬拉松. 雖然我們今年不會在五個區一起跑步, 但我們會做同樣特別的事情:一起跑遍全世界。」

你會想跑線上版的六大馬嗎?雖然無法親自體會現場的熱烈氣氛,但是可以用少少的報名費,得到六大馬獎牌,對於許多獎牌控也是一個非常划算的投資。(雖然無法申請六星波提,但六大馬獎牌真香)

責任編輯:Ian

文章來源:42 旅

圖片來源:42 旅

*賽事新聞,盡在運動筆記