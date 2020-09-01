統一發票盃路跑 首場墾丁開跑

財政部長蘇建榮(中)頒獎給10K男子組第一名陳洪龍(成績36分43秒)、女子組第一名謝千鶴(40分43秒)

109年統一發票盃路跑首場於8月30日(星期日)在屏東墾丁國家森林遊樂區開跑，財政部蘇建榮部長、兆豐金控張兆順董事長、立法委員鍾佳濱、莊瑞雄及屏東縣政府邱黃肇崇秘書長親臨會場熱鬧開場，讓民眾享受活力健康又充滿愛心的假日時光，更希望藉此振興國內旅遊，活絡地方經濟。

鳴槍貴賓：財政部蘇建榮部長(左三)、兆豐金控張兆順董事長(右三)、立法委員鍾佳濱(右二)、立法委員莊瑞雄(右一)、屏東縣政府邱黃肇崇秘書長（左二）、林務局屏東林區管理處張偉顗處長（左一）

南區國稅局表示，統一發票盃路跑邁入第11年，首次跑進屏東縣，特別選在國境之南的墾丁國家森林遊樂區舉辦，路跑路線有10K競賽組及2K休閒組，吸引逾7,000人參加，為落實防疫新生活，本次活動採取嚴謹的防疫措施及執行實聯制，參與民眾皆配合於入場前量測額溫、手部酒精消毒及佩戴口罩，防疫不鬆懈，健康路跑之餘更享受森林與海洋之美。

眾多團體一起共襄盛舉路跑活動(2K起跑)

清晨五點半10K組鳴槍起跑，眾多高手參與爭取排名與獎金

該局進一步說明，活動目的係透過全民參與的路跑活動，建立購物消費索取統一發票的觀念、以載具儲存雲端發票的習慣，並幫助弱勢族群，活動當天匯集南區國稅局、兆豐金控、屏東縣政府及參與民眾的愛心，成功募集258,899張統一發票，全數捐贈屏東縣5個社福團體，藉由每一張發票所累積的愛心使社會更溫暖。

共募集258899張發票捐給5個社福團體