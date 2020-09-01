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訓練心得／巴拉卡公路大屯山助航站 妹子陪跑團
巴拉卡，有點神秘又獨特的名字，一個很適合秘境般路線的名字。
其實這是單車界熱門路線，也是許多人年少回憶的一部分。可以說每個人心中都有個巴拉卡。代表著深沉，神秘和一個完全自我的角落。
無論任何時間時刻，她始終靜靜等妳的到來，傾聽妳心中的故事。
所以讓我們放慢腳步，輕巧慢慢地欣賞她渾然天成的美感。
之前團友獨推好幾次，立刻引起大家關注。開團後，人氣使終高居不下，果然爆棚22人，從新店安康，桃園等四面八方的跑友，共襄盛舉。
交通的安排感謝，Roger,Iris Tsai的機動車輛。
補給有最強特工，宗諭，滿滿補給令人感動。
除剛出發有點悶熱外，整體天氣涼爽，視野極佳，美景當前。
怎麼每個人都笑得這麼開心？明明這路線用跑的真的不容易。是因為美景，還是妹子。
山頂上巧遇到愛跑群，並有許多車友高度訊問妹子陪跑團，真是有緣份兼有趣。
天公作美給了我們涼涼的好天氣，藍天綠景讓我們少男少女童心大噴發。留下許多美美有趣的畫面。
下山後，意猶未凈的瞌完淡水美食阿給
洋蔥小插曲：其實當天是亭妹搬往台中最後一次團聚。往往真情就在那一瞬間，心中悵然無法言語。
享用美食後，伴隨著晴朗天空，劃下完美句點，心中盡是滿滿能量。
暗暗的告訴自己，他日一定再來。
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