訓練心得／制霸司馬庫斯 橫台家族團練

你有去過司馬庫斯嗎？這是個台灣最原野的偏鄉部落，祂有點神祕，看似難以親近，人稱上帝的部落。 對於我們超馬跑者來說，無止境的陡坡，長距離的煎熬挑戰是我們嚮往的。總里程112公里，累積爬升4100公尺的極致路線，我能用雙腳來征服祂嗎？

2020 一月某天，我獨自挑戰祂失敗了！

上帝的呼喚! 鎮西堡王者之路的極限挑戰，只剩最後的11公里因為宇老大霧無法繼續跑完。2020的夏末，我要帶著一群神級鬼怪般的朋友來幫我一起解鎖祂。

清晨四點三十分出發(尖石鄉公所)。

勇士12位，以上。

浩浩蕩蕩地在暗夜裡出發，聲勢浩大，寧靜的尖石道路在強壯的步伐聲中熱鬧了起來。

團友特地聯繫老闆看能不能六點左右開門讓大夥能夠補給到食物和水，感謝老闆的幫忙，前面20公里都是連續的上坡，爬升1200公尺不是那麼輕鬆，補了再上。

沿路景色就是這摸的美，在台灣高山上跑步是無比幸福。

宇老要到了 20.5K。

宇老的山濛商店，團練前幾天聯繫老闆，大心的為了我們提早開門，也願意等我們補給到晚上，不管多晚都會等。宇老好美，但老闆的心更美!

過了宇老，開始抖下坡，來到了田埔部落 25K。

接下來坡度變緩，輕鬆到了秀巒部落 31K。

秀巒後又要開始上坡，大約七公里後，到了最美雲海的泰崗(我自己封的XD)，也就是司馬庫斯的入口處，重頭戲要等場了。

上帝通道入口 39.5K

一開始是連續四公里的10%抖坡，是連續的抖下坡，對腳的衝擊很大，大夥都減速下坡，因為後面的路途更是艱辛。

沿路充斥著11% 12% 15%這些擊潰信心的坡度告示牌，上坡完全跑不動，下坡膝蓋是痛得要命，沒有柏油路，都是硬梆梆的水泥地。 極度抖上的坡度配上有點炎熱的夏末，補給一下子就用盡了，好多夥伴都在途中八公里處裝溪水解渴，哪管他會不會拉肚子，能夠順利爬到司馬才是當務之急。

大家拿起路邊的木仗，讓膝蓋能舒服一點，一步一步往上爬，這是在爬山嗎?

手上拿著喝完的瓶瓶罐罐，看著殘忍的坡度牌合照一張，天啊，捨麼時候才能到。

獵人走道，司馬前幾百公尺，就快到了，終於快到了。

神秘的司馬庫斯Smangus終於到了，56K，才56K......好像跑完一百公里一樣的疲憊。

大家肚子都餓壞了，幾乎全程都沒吃到捨麼食物，到了馬上買了一碗大碗的泡麵，配上香甜的啤酒，邊吃邊拉筋邊一起咒罵剛剛的無人性陡坡，好開心，好開心.........但是.....這才是一半的里程而已..........怎麼來的，就要怎麼回去 (腳抖)。

回程了，祝夥伴一路平安， 但不祝腳不痛。

回程的司馬，只能說有輕鬆那麼一點點，因為大部分是下坡，極度的連續抖下讓我的膝蓋痛不欲生，幾乎每500公尺我都要停下來拉筋，神人同伴都離我遠去。

73K 又回到泰崗的司馬庫斯指示牌，開始下了一點小雨，這時候已經下午四點了。

回到了秀巒 81K，在這一站好好地吃了一碗滷肉飯，又補了啤酒，接下來的田埔上坡是最後挑戰，我要吃完全部的上坡 (握拳~~~)

田埔到了，天慢慢地暗下來了，教堂配上山景和期待完賽的心情，坡真的快吃完了，開心!

晚上七點，我爬回了宇老92K，店家全都關了，完全是晚上了，但山濛商店地老闆還開著店著我們，要支持我們完成。 老闆還幫團友在宇老臭豆腐關門前買了3份，放在電鍋加熱等我們。我跟老闆說醬子你都沒辦法休息，我先把後面夥伴的補給買好放在門口就好，但他說不用因為他今天要住在店裡。

我們今天之前，互不相識。 尖石很美，人心更美。 剩下的20.5公里，肚子裡有著老闆的愛心補給，我要強壯的完成祂!!

宇老的回程，起著霧，跟上次的大霧比起，能見度還可以。 雖然腳快斷了，但宇老的5-7%的平均坡度，對我們剛從司馬 被虐待 出來的跑者，變成了很緩的下坡，最好跑的下坡。只能說....

一出司馬 萬坡皆平.....

用頭燈撥開濃霧，體力很夠，順著坡度還可以用530的速度持續下坡，興奮地想吃到完賽的果實。

堅持、忍耐、 再出發。 其實跑超馬就是這麼簡單而已。

熟悉的安可商店 105K，還有開，但也不是那麼需要了，完成還是要靠毅力和之前幾七幾萬公里的累積。

112K， 尖石鄉公所，我們完成了，累積爬升超過了4千，公路超馬之頂。沿路補給點甚少，誇張的坡度其實是不適合跑步的，但老天給我們很棒的天氣，大自然鬼斧神工的美景，和夥伴們的相互支持打氣，讓我們順利的制霸司馬庫斯!

司馬庫斯超級馬拉松 ，16小時38分，艱辛完賽。

特別感謝

好友pico後段的補給，特地趕過來幫忙，喝一口香甜的豆漿整個人就活起來了，謝謝你。

宇老山濛商店的邱老闆，沒有你的支持我們沒法順利完成，再一次的感謝、感恩。