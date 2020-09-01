跑步知識／為什麼要將長距離訓練分段進行？
一般跑者在進行長距離訓練時，通常會注意自己今天跑了幾公里或是配速有多快。不過不管是里程數或配速都是訓練的「結果」。如果我們為了跑得更快而一直盯著手錶上的里程數與配速，容易失去對自身狀況的覺察，最後只好被迫在痛苦與速度之中掙扎。那麼，菁英跑者會注意什麼？
分辨差異的功夫
我們與菁英跑者的差別在於細微差異的分辨能力。他們在跑的過程中，其實不斷的微調各部位的身體，一緊繃就放鬆、開始喘氣就減速。但這些調整是非常微小的，旁人不容易看出來他們是否真的有減速。一般跑者在未經過訓練之前，心思較粗糙，知覺也比較遲鈍，不容易察覺自己快要把自己拉爆了。所以往往在比賽的後段中與痛苦掙扎。因此訓練時間太長時容易偏離標準動作而不自知。如果將長時間訓練改成分段進行。 利用休息時間補給水分、放鬆心情，可以提升下一段訓練的專注力；同時也該利用休息時間練習技術動作，重新喚醒正確動作的知覺。跑步時容易出現的錯誤動作：彎腰、打直膝蓋。可以利用「腳掌的體重壓力」在休息時間練習：
- 彈性站姿下，刻意將臀部逐漸往後縮，此時腳掌上的壓力會逐漸靠近腳掌內側；接著將臀部逐漸往前推，此時腳掌上的壓力會重新回到外側。利用腳掌上的壓力找到臀部的正確位置。
- 同樣在彈性站姿下，調整膝蓋的彎曲角度，分辨在彎曲過程中腳底壓力位置的轉移。膝蓋打直時，腳底的壓力會靠近腳跟；彎曲時會靠近前腳掌。利用腳掌壓力的位置來找出適合的彎曲角度。察覺不到動作的細微差異時就將差異放大，極端的差異比較容易分辨。同樣的方式可進階為關鍵跑姿與原地跑，使動作逐漸趨近於真實的跑步動作。
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