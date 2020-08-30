營養師推薦Top5營養素 提神醒腦提高工作效率

文/ 楊哲雄 營養師

辦公室待太久，疲倦了嗎？

身為上班族，坐在辦公桌、電腦前 8 小時是生活中的常態，但也因為長久沒有走動、活動，血液比較不循環，總是特別容易感覺疲倦，許多人可能都有帶一杯拿鐵走進辦公室的習慣，但一整天一杯拿鐵就夠了嗎？營養師今天就來帶大家認識最推薦的 Top5 營養素！

提振精神，營養師推薦這 5 種營養素！

長達 8 小時的上班時間，想要提神醒腦維持好精神，最重要的就是攝取可以刺激交感神經、提供腦細胞養分、幫助能量代謝、抗氧化功效的營養素！我們可以優先從以下 Top 5 營養素來選擇：

1. 咖啡因相信這個營養素大家都耳熟能詳，這也是為什麼我們每次一想睡覺就直覺就會想來杯咖啡的概念。咖啡因可以快速的刺激交感神經，讓我們短時間內就達到提振精神的效果，但攝取過多咖啡因容易造成心悸、影響睡眠等問題，一天建議攝取300毫克以內的咖啡因，每天大約可以喝3杯以內的咖啡或能量飲料。

2. 牛磺酸許多能量飲料、提神飲料最重要的關鍵成分，牛磺酸可以加速腦部神經元的增生跟延長，讓負責傳遞訊息的軸突延伸，提升反應、思考能力；牛磺酸具有抗氧化的作用，同時也可以調控電解質，幫助鉀、鈉、鈣、鎂進出細胞，讓腦細胞維持機能，保持最佳的狀態，減少焦慮與疲憊感。目前台灣並沒有特別訂定牛磺酸每日攝取上限，除非本身對牛磺酸過敏，不然幾乎不會有任何副作用。

3. B群說到營養品，最多人吃的就是維生素B群，B群不僅掌管人體能量代謝的關鍵，同時也能幫助我們舒緩情緒，是身體維持順暢運作最重要的營養素，當我們熬夜、加班、工作爆量時，B群會是我們的最佳夥伴；在食用上，因為B群是水溶性，多餘的B群會從尿液排除，只要照著補充品上的說明或者不過量的食用食品，不用太擔心會對身體帶來負擔。

4. 維生素C維生素Ｃ是很重要的抗氧化營養素；工作滿載的時刻，身體需要有更好的抵抗力、抗氧化能力，維生素Ｃ可以減少體內的自由基，提升免疫力。在劑量上，維生素Ｃ有上限攝取量，每天建議不超過2000毫克，一般正常進食不會超過這個量，如果有額外補充保健食品，建議照著各商品的建議量補充，切勿多食用。

5. 碳水化合物心情不好，疲憊的時候都想吃甜食嗎？沒錯，富含碳水化合物的食物一直是我們的心靈寄託；但2019年的統合分析研究卻發現（連結），若攝取大量碳水化合物，爾後的一小時內疲勞感會增加，同時警覺感會降低，但隨著時間來到一小時後，身體反而會傾向更有能量更有力，所以在有一段時間沒進食的狀況下，適度的補充少量碳水化合物，搭配提神營養素，也能幫助我們放鬆，為後續的奮鬥儲備更多能量！

想提神，超商可以怎麼搭？

長達 8 小時的上班時間，如果感覺效率變差了，不妨起身翻翻零食櫃或者走到附近的超商挑選食物，讓身體活動活動，也適度進食補充營養。想要吃到上面 5 種營養素，可以在超商我們可以選擇最簡單的咖啡、茶，一杯市售咖啡即可提供足量的咖啡因，但每天記得大約控制在 1-2 杯，儘量勿不要超過 3 杯。另外，能量飲料也是選擇之一，能量飲料含咖啡因、牛磺酸、維生素 B 群以及碳水化合物，而且要從食物中攝取到牛磺酸較不容易，適量飲用能量飲料可以快速補充。如果想要吃點維生素Ｃ，以搭配切好的水果或者拿一顆橘子、蘋果，水果類是最好的維生素Ｃ來源！下午疲憊了嗎？快起身去超商帶杯飲品與水果盤吧！

責任編輯：Ian文章來源：好食課圖片來源：好食課

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