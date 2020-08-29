路跑／為丈夫籌醫藥費 印度六旬婦赤腳跑路跑賽奪冠

宛如《跑吧孩子》翻版，一個為了妹妹奮戰、一個為了丈夫，這位來自印度的婦人 Lata Kare ，今年已經 68 歲了，為了支付丈夫的醫療費用而感到頭痛時，同鎮的年輕人告訴她，當地舉辦了一場路跑賽，奪得冠軍將會有一筆獎金，她就可以拿去支付丈夫的醫療費用，因此這場比賽對她而言意義重大。

68 歲的她平時沒有任何運動習慣，唯一常做的事情就是「走路」，每次都可以走上好幾個小時，雖然對跑步沒有概念，但她相信自己一定能夠完成這場路跑賽。

而似乎是抱持必勝決心的她，跑出了驚人的成績，通過終點時，群眾的歡呼聲震耳欲聾，她知道她成功了，也知道丈夫檢查的費用有了著落，淚水在這刻止不住的流下。Lata Kare 談到她在賽場上戰略，就是拼命的跑，腳上的拖鞋還因此壞掉了，不過這並不能阻止她的腳步，她放下拖鞋，打著赤腳繼續衝刺，直至終點。

在赤腳奪冠後，這故事實在過於勵志，這消息傳到某間電影製作公司，並且製作了一部以這場比賽為主的電影，希望能夠鼓勵到更多的人，而 Lata Kare 做夢也沒想過自己會因此而拍上電影，對她而言這一切都很夢幻，而她的丈夫表示既感到驕傲也同時感到心疼，Lata Kare 為了他如此的辛苦，自己真的非常幸福與幸運。

責任編輯：Ian新聞來源：BBC NEWS影片來源：BBC NEWS

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