快訊

政府踢皮球？兒少安置「委託」被喬成「補助」？

機智醫生不開心：疫情逆襲當頭 南韓為何醫師大罷工？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步知識／聰明健走 不怕腰痠、膝蓋痛

運動筆記 / 好食課

根據統計台灣有高達 55.2% 的人有健走的習慣，你是否曾有健走的經驗？是否因健走而感到腰痠、膝關節不舒服？聰明健走，減少不必要腰痠與膝蓋痛，讓健走更有趣！健走能帶來健康與快樂，聰明走、安全動，掌握健走要領、避免運動傷害，一起邁開腳步瘋健走囉！

聰明健走、顧腰護膝蓋 從熱身、收操做起

雖然健走不屬於激烈運動，但熱身運動也不能忽略喔！健走開始前，可以先做簡單的伸展運動，以提升膝關節活動度及增加四肢肌肉的延展性。健走正確姿勢之一「抬頭挺胸縮小腹」更凸顯腰、背的肌肉群的重要性，所以完整的暖身可以避面腰酸背痛。五個簡單的動作幫你從上而下輕鬆熱身：

  • 首先：「頸部伸展」，分別將頸部前、後、左、右緩慢晃動

  • 第二：「臂腕伸展」，兩手手指交叉，掌心朝內，往前、上、左、右伸展

  • 第三：「腰背腿後伸展」，兩腳開立與肩同寬，膝蓋放鬆，慢慢從頸椎、胸口、肚子、大腿、小腿往下延伸

  • 第四：「左右抬膝」，雙腳與肩同寬，膝蓋抬高，支撐腳的膝蓋放輕鬆，左右腳交替抬膝

最後：「蹲伸擺臂」，膝蓋併攏蹲伸，雙手握拳，掌心朝內，前後擺動除了上述五項熱身動作之外，剛開始前五分鐘應以緩慢的步伐健走，幫助身體的血液循環均衡分布到施力的肌肉，提高溫度增加肌肉柔軟度的效果，以達有效地預防運動傷害。剛運動完別急著回家喔！放慢走路的速度，轉變成正常的行走，維持 10-15 分鐘並搭配4項緩和的收操動作：

  • 第一：「左右腳前伸」，將其中一腳往前一小步，屁股往後坐，支撐腳的膝蓋微彎，伸展腿部後側

  • 第二：「左右腳後拉」，找身邊可以扶著的欄杆或椅子，支撐腳膝蓋放輕鬆，用手抓住另一隻腳腳踝，膝蓋往後彎曲，雙腳併攏拉伸大腿前側

  • 第三：「左右側肩膀伸展」，將一手往另一側伸直，用另外一隻手往胸口方向內推，伸展肩膀肌群

  • 第四：「手肘後推」，一手往上伸直後手肘往下彎曲，用另一隻手協助向後推，伸展三頭肌完成 4 個動作後，呼吸比較不喘時，可以補充水分或吃些蛋白質食物，補充流失的水分與營養！

提醒你，健走通常需要花 30 分鐘、1 小時甚至更久，營養補充可協助身體快速恢復，減少疲憊感，如便利商店內的豆漿或牛奶，搭配地瓜、麵包等食物或平常家中冰箱中事先備好沙拉、水煮蛋搭配牛奶，同時補充蛋白質、醣類與水分，讓我們更快恢復體力！

提醒你，健走途中就應補充水分( 600 毫升/小時)，若超過 30 分鐘則可再加上碳水化合物，讓健走也能有滿滿的能量！

挑雙好鞋 走的健康走的持久

「工欲善其事，必先利其器」，健走是長時間走動的運動，最重要的當然就是運動鞋了！好的鞋子能幫助你走得輕鬆、減少運動傷害！挑選鞋子應注意事項：1. 包覆性佳好的包覆性可以保護我們的腳踝，支撐肌肉，讓我們更容易施力，也能在踩到不平路面時預防運動傷害的發生，記得挑選鞋子時，請選擇包覆性、支持性好的款式。2. 鞋墊軟硬適中健走是長時間重複同樣姿勢的運動，每一次的健走少則幾千步多則幾萬步，重複的踩踏地面，腳底多少會受到衝擊、膝蓋也容易承受壓力，太硬的鞋墊緩衝能力不佳，太軟的鞋墊容易滑動，不容易施力，所以購買鞋子一定要試穿試走，確認走起來是舒適的，畢竟這雙鞋要陪伴我們踏遍大街小巷，找雙舒適的好鞋，就更容易讓我們愛上健走！

3. 服裝也是重點除了鞋子之外，別忘了穿著也十分重要，當運動達到足夠強度時，我們會藉由流汗來散熱， 穿著排汗或透氣的服裝，可幫助降溫達到運動效果。所以有效的健走，不僅要挑雙好鞋，連服裝也要特別注意喔！

健走的時間與距離 是否會傷腰、膝蓋？

健走的每個階段，可依個人狀況調整強度、距離，也可以安排不同場所、不同的地點健走。初學者建議以「生活式健走」建立運動習慣，根據自己目前的運動能力，選擇短間、短距離與方便的健走方式，目的是養成運動習慣，並減少運動傷害的發生。而有經驗者可以嘗試「長距離健走」或「運動式健走」提升健走的時間與距離，但因為強度較高，絕對不能忘記熱身與收操，保護膝蓋、關節，讓每一次的健走不僅有效又健康。「長距離健走」可以安排在步道、河堤、坡度較緩的山路或者各地區著名的景點，這些路線不易被車輛打擾，還能同時兼顧休閒旅遊，讓生理、心理都獲得極佳的休息、放鬆。相關訊息可以參考「台北健康城市」網頁裡的健走地圖，也可以選擇臺北市政府工務局大地工程處精心設計的親山步道、環狀步道、特色步道以及交通方便的捷運步道（網頁連結），動動你的手指頭點開網頁，開心規劃週末的健走活動吧！

責任編輯：Ian

文章來源：好食課

圖片來源：好食課

＊健康知識，盡在運動筆記

相關新聞

跑步知識／聰明健走 不怕腰痠、膝蓋痛

根據統計台灣有高達 55.2% 的人有健走的習慣，你是否曾有健走的經驗？是否因健走而感到腰痠、膝關節不舒服？聰明健走，減少不必要腰痠與膝蓋痛，讓健走更有趣！健走能帶來健康與快樂，聰明走、安全動，掌握健

訓練心得／台灣本島移地訓練 高地練練風塵

「早上10:40起跑；台18線91紅檜巨木；400x20 Pxx”•R原地xx”；下午16:30起跑；傷心山日落雲海；10k jog ‧藥球轉體x3」 (註1：Pxx”意指配速xx秒；R原地xx

賽事心得／台新女子馬 妹子陪跑團加油記

清晨四點， 清晨四點， 週日的清晨四點你在做甚麼。大部分人還在睡香香。 823 是一個大家孰悉的日子，但今天有一場香香馬，女子台新半馬。以往都是在4月分，聽說已經很熱，但這次是八月分更熱，很多跑著就

訓練心得／新竹知名景點 一日跑步導覽

一大早從關新公園出發 先跑到科學園區 經過靜心湖 再跑向高峰植物園後 轉往18尖山 跑下18尖山的寶山路口 再轉往新竹動物園 繞到後面的新竹公園 再前往新竹轉運站 穿過地下道

賽事心得／台新女子馬 妹子陪跑團來加油

(應援團陣容壯大，除了在公車亭外，還有阿騰&阿嘉一早就在終點守候) 一場我無法參加的賽事 相較於日本名古屋女子馬拉松，男生還可以報名參加名為城市馬拉松的半馬項目，一起和妹子們奔馳在同一個賽道，然而

帶小比旅跑台灣／嘉義國際啤酒超半程馬拉松 啤酒喝到飽

星期日我們去參加嘉義國際啤酒超半程馬拉松，因為小比身體不舒服的關係，所以我整晚沒睡，凌晨二點多便從高雄出發到嘉義參加賽事。到達後，閨蜜莎拉也已經到達，她平常因為工作的關係，很少參加賽事，不過只要我約她

倫敦馬菁英賽名單出爐 星光閃閃 睜不開眼！

2020/08/24 文 : 艾頓 設計 : La Pau 8 月 6 日宣布，2020 年倫敦馬拉松賽將僅作為精英賽進行。原定於 10 月 4 日的賽事，改為閉門精英賽，賽事改至倫敦聖詹姆士公園

跑馬拉松、嘗香蕉冰 旗山輕旅遊

高雄旗山以香蕉聞名，有「香蕉王國」美譽，地方人士研發許多香蕉口味的特色小吃、香蕉蛋糕、香蕉冰，再加上人情富饒的老街建築和...

我的每公里都有你／跑步南霸天！最可愛的情侶檔－陳柏勳、郭沛靈

我的每公里有你！成大情侶檔 陳柏勳、郭沛靈（圖片來源：郭沛靈） 或許，你還不太認識他們，不過他們可是在台南地區開創一片天的「神雕俠侶」！上上週在麻豆舉行的柚花追香路跑中，他們甚至直接包辦了 12

用跑步交朋友！新北首辦七夕夜跑聯誼成功配對12組

用測三千熱血你的七夕夜晚 你是怎麼度過充滿閃光彈的七夕夜晚呢？在昨（8/25）新北市的板橋第一運動場，集結百位熱愛跑步的單身男女，一同參加新北市政府聯合運動筆記與樂福里所舉辦的「我的每公里都有你，七

精華影輯／2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松️補給篇

一場馬的補給要多狂 才能夠吸引跑者前來參加？ 那你一定要來看看嘉義體總所辦的賽事 因為這樣你才可以喝到爽 吃到飽～～～ 如果這場還不能滿足你 那麼12.13舉辦的萬人管樂馬

戀戀二水馬跑者的慢遊情報 景點、美食一次收納

鄉土情濃厚的二水鄉，歡迎跑者來放慢腳步。（圖片來源：二水鄉親 Yi Tai Wang） 樸實又浪漫的戀戀二水馬，即將在 11 月 1 日起跑，你可以設定在賽道上達成目標，但穿上跑鞋之前，不如先換

熱門新聞

CBA／要林書豪棄美籍改當內援 傳首鋼端頂薪、戶口2條件

NBA／力挺球員球隊抵制行動 詹姆斯：是罷賽不是延期

NBA／傳湖人、快艇支持抵制季後賽 詹皇退出球員會議

NBA／復賽與否未有共識 28日三戰幾乎篤定打不成

NBA／哽咽發言掀迴響 快艇教頭：這國家不回報同樣的愛

NBA／生涯奪MVP和年度最佳防守球員 字母哥史上第5人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。