訓練心得／台灣本島移地訓練 高地練練風塵

「早上10:40起跑；台18線91紅檜巨木；400x20 Pxx”•R原地xx”；下午16:30起跑；傷心山日落雲海；10k jog ‧藥球轉體x3」

(註1：Pxx”意指配速xx秒；R原地xx”意指原地休xx秒)

#台灣本島移地訓練 群組裏，常會出現以上類似訊息。

圖1：嘉哲正在樂山林道丈量訓練路線標準長度

這些訊息是每次訓練的前一天，由真男人．張嘉哲所po出明日預定課表，用來提供共同參與移訓選手們參考並調整後小心服用的配方。

群組裡的成員主要是一群從北到南串連一氣的選手們，以及少數關心並參與移訓的業餘跑者們，大家的目標不複雜：互相傷害，共同前進。

週一：早上慢跑10-12K；下午慢跑10-12km

週二：早上間歇；下午慢跑10k

週三：早上慢跑12-16K；下午慢跑10-14K

週四：早上慢配速跑12-16K；下午慢跑10-14K

週五：早上間歇；下午慢跑10k

週六：早上慢跑12-16k；下午休息

週日：早上配速跑30-40k；下午休息

每週140-180k的訓練量，搭配藥球轉體、彈力球、核心訓練及重量訓練等強化訓練。

在二千二百公尺左右的高海拔，就算是個訓練大胃王，每餐之前恐怕也是戰戰兢兢，更不用說我們這些小鳥胃業餘跑者，不但吃不完還兜不走。

2020的台灣高地訓練共分為三個階段： 第一期在觀霧，目的在基礎期跑量累積 第二期在梨山，目的在專項訓練前過度期 第三期則在阿里山，目的在進行馬拉松專項訓練期

#觀霧 第一期

最早七月時剛上高山，選手們是選擇在觀霧進行基礎期堆量，基礎期著重在選手的有氧耐力與肌耐力，當時主要以 #大鹿林道西東線 為快慢跑訓練場域。

西線滿是碎石子路，坡度雖不大，但每踩下一步，這條大鹿西線彷彿左對應演譯「太極」，沿路不停卸掉你踩下的力道，讓你雙腳難以正常發力，你愈用力跑腳卻愈痠，跑慣以後，使出 #太極腳 口訣「似松非松，將展未展，勁斷意不斷...」，嘿，這一路奔馳反而更為順𣈱。

圖3：大鹿林道西線：太極

而大鹿東線也是很了不得，地勢高低斷差、路石大小不一、軟硬兼具，東線沿路所使的 #九陽神功 可是會讓稍不注意的跑者苦不盡甘不來 (許多前來訓練者都因此有不同程度的扭傷)，就算是滅絕師太前來對腳，硬碰硬之下恐怕也是拿東線莫可奈何，反倒身體與眼睛熟悉後，心中熟記九陽真經心法「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」，稍微可以順利與東線輕鬆對話。

圖4：大鹿林道東線：九陽神功

而爬升至2300公尺左右的 #樂山林道6k觀景台 則為間歇訓練場域，藏身林道之內共有五尊檜山神木靜靜地坐鎮2000年，這兒雖是附近相對和緩路段，但仍是有些坡度。

而我們的間歇單數趟先從高處往低處跑，雙數趟則由低處往高處回跑，剛開始奇數趟還算順暢，但等到偶數趟的上坡路段，可是痛苦難當；沒說你不知道，這段路的絕學就是 #七傷拳，對於路段不熟，內功不夠雄厚者，絕對吃盡苦頭，「一練七傷，先傷腳，後傷心」。

圖5：樂山林道觀景平台：七傷拳

#梨山第二期

至於七月底八月中旬前，則在梨山進行專項前期過渡期，而主要訓練路線為台8線(中橫) 83.5至88.5k；很可惜，我由於工作關係未能參與。

聽選手們提起，當地訓練、補給甚為方便，且地勢也和緩但相對車很多，只是由於蔬菜種植普遍，惱人的蒼蠅攻勢與撲鼻而來的異味較為煩人，所以我猜想這兒的絕學，極有可能是來自於東方不敗所使出 #葵花寶典 中繡花針攻勢，綿密而令人難以招架。

#阿里山 第三期

而八月下旬開始，來到阿里山專項訓練 (也是過去台灣的高山訓練基地所在地)，主要的訓練場域為台18線公路(新中橫)以及位於自忠的 #特富野古道。

圖6：特富野古道入口處

特富野古道是由鐵軌、枕木、碎石與山徑所構成的越野步道，由於近期下午多雨，而選手們前往訓練時間又多在下午16:00之後，古道雖仍是美不勝收，但徘徊幽暗空谷之中，眼前不時霧氣環繞、腳下隨處泥濘相伴，古道彷佛收起了上半日的熱腸，側著臉低聲告訴跑者們，接下來要使的可是 #黯然銷魂掌，你們個個可得當心腳下的每一處發力啊！

圖7：特富野古道：黯然銷魂掌

台18線較平坦的路段為89至98k左右，而這也是最平坦的一段公路，非常適合做為下山前的最後閉關階段。

從89.5k處的 #傷心山日落雲海 的慢跑路線，到91.1k處的 #紅檜巨木 的間歇訓練場域，路線雖然是三個階段中最為平緩而適合銜接比賽的場域，但這兒的天候變化卻最為奇幻而詭譎，出手極為高深莫測，像極了 #聖火令 上的怪異武功，但都到了這個階段，我想選手們也顧不得太多，「應左則前，須右乃後，三虛七實，無中生有」，管你對手是波斯三使或玄冥二老，#跑就對了。

圖8：91.1K紅檜巨林。

間歇訓練場域今年因為疫情，選手們在炎夏時無法出國移地訓練，山不轉路轉，這群選手們便在國內尋找環境條件相似訓練場域。

天候欠佳，不怕；人車共道，小事；環境簡樸，合理；所費不眥，正常！

一般人覺得他們吃苦當吃補，過著苦行僧式的修練生活，但他們其實沈醉在自己的夢想之中 ^_*

「相較於不敢追夢的普羅大眾們，他們是真正的特富野：#特別富有的好野人」我打從心裡這麼認為。

圖9：特富野。特別富有的好野人們

#國手匯 #森林跑站 #真男人文創商行

#想飛就飛夢想就怕你不追_燦爛之前心灰_拍一拍揚起一片天

#郭靜_拍檔

Photo Credit：真男人文創商行、跑者肌地、象總