倫敦馬菁英賽名單出爐 星光閃閃 睜不開眼！

2020/08/24 文 : 艾頓 設計 : La Pau

8 月 6 日宣布，2020 年倫敦馬拉松賽將僅作為精英賽進行。原定於 10 月 4 日的賽事，改為閉門精英賽，賽事改至倫敦聖詹姆士公園 ( St James Park ) 繞圈進行；而 7 月 28 日，世界田徑總會宣佈容許各成員從 9 月 1 日起恢復舉辦奧運會馬拉松及競步的資格賽，所以這次比賽亦可以同時用作選拔英國奧運代表，所以一眾精英跑手還是將會出場。萬眾期待的 Eliud Kipchoge 與 Kenenisa Bekele 同場較勁也會如期上演。

8 月 21 日，主辦單位宣布了男女精英的名單。不出所料，這場比賽焦點仍將是 Eliud Kipchoge 和 Kenenisa Bekele 之間的對決，Bekele 在 2019 年柏林馬拉松賽中以 2 小時 01 分 41 秒進行比賽，僅差兩秒鐘就平了 Kipchoge 在 2018 年柏林馬拉松賽所創的世界紀錄。

Kipchoge 與 Bekele 兩位都創造過世界紀錄，他們也贏過柏林馬拉松，個人最佳時間只差兩秒，實力十分接近。

男子精英出賽名單共有 45 人

除了 Kipchoge 與 Bekele 之外，還包括 7 名全馬不用 2 小時 5 分的頂尖跑手 ( 如下圖 )，其中 Mosinet Geremew 和 Mule Wasihun 分別在 2019 年 倫敦馬拉松賽中排名第二和第三。另外，也有挪威的 Sondre Nordstad Moen，本月初在挪威打破了一小時賽的歐洲紀錄，跑出 21.132 km，他全馬最佳時間也只是 2 小時 5 分 48 秒。

因為這場比賽會當作英國奧運代表選拔賽，有 17 位英國本地精英參加，包括近來狀態大熱的 Jonny Mellor，他剛在今年塞維亞馬拉松跑出 2 小時10 分 03 秒 ，及老將 Chris Thompson，也有 4 位英國選手首次出戰馬拉松，分別是 Ben Connor、Josh Lunn、Ross Millington、Jack Gray。其他選手也是各國精英。詳情可參考官方網站。

全馬不用 2 小時 5 分的男子選手

配速陣容太強大

大會也特別安排了 8 位精英跑手當配速員，當中有三位也是 Eliud Kipchoge 在維也納 Sub-2 那次的配速員，他們也是 Kipchoge 的同鄉 : Noah Kipkembo、Victor Chumo、Eric Kiptanui，而最出乎意料的是配速員名單上出現 Sir Mo Farah，這位連續兩屆奧運 五千及一萬公尺的雙料金牌得主，英國國寶級跑手，竟然不在出賽名單而當上了配速員，因為他選擇為英國選手配速。

Sir Mo Farah 2018 年在倫敦馬拉松跑出 2:06:22，獲得第 3 名 ( 上圖: 倫敦馬拉松官網 ) ，另外在 2019 年跑出 2:05:38 獲得第 5 名。

2013 年 Sir Mo Farah 首次出戰倫敦馬拉松 ( 圖 : World Athletics)

Sir Mo Farah 表示 「從我還是小學生開始，倫敦馬拉松對我來說就一直很重要。當他們 (主辦單位) 要求我這樣做時 ( 當配速員 )，我很樂意幫忙。現時我的狀態很好，那星期我會待在倫敦，( 這次配速 ) 也很配合到我的訓練。」他去年底決定重返田徑場，代表英國出戰東京奧運會 10,000 公尺。「我一直與那些正在參加奧運會排位賽的英國跑手一起在 Font Romeu 訓練，他們是一班很棒的年輕人。 我知道能夠代表自己的國家參加奧運會是多麼的特具意義，可以幫助其他運動員達成目標是一件很棒的事。考慮到當前全球的情況和缺少比賽，十月份的倫敦馬拉松將是運動員參加奧運會資格賽的最佳時機。」賽事總監 Hugh Brasher 說：「他是英國田徑史上最偉大的奧林匹克運動員，配速員的作用是幫助他人實現東京奧運會的夢想。這次 Sir Mo Farah 以示團結的姿態實在是妙極，我相信他的出現和支持將激發跑手爭逐 10 月 4 日資格賽。」

28 位女子精英 包括世界紀錄保持者及去年世錦冠軍

女子精英名單共有 28 位，集合了世界頂尖跑手，包括當今的世界紀錄保持者 Brigid Kosgei 和 2019 年世界錦標賽冠軍 Ruth Chepngetich。另有 4 位精英的全馬時間也是 2 小 20 分內，包括：2019 年華倫西亞馬拉松冠軍 Roza Dereje、2018 年倫敦馬拉松冠軍 Vivian Cheruiyot、2019 年法蘭克福馬拉松冠軍 Valary Jemeli 和 2019年阿姆斯特丹馬拉松冠軍 Degitu Azimeraw。（參考下圖）

另外，有 7 名英國跑手會出席角逐代表，實力最強是 31 歲的 Steph Twell ，她在 2019 法蘭克福馬拉松跑出 2 小時 26 分 40 秒和 29 歲的 Lily Partridge，她在 2018 倫敦馬拉松 2 小時 29 分 24 秒。美國也有兩位著名跑手出賽，包括新星「火雞女孩」Molly Seidel 及 名宿 Ryan Hall 的太太 Sara Hall。

大會也安排了 8 位女子精英當配速員，當中三位來自肯亞的跑手實力相當強橫，半馬成績不用 1 小時 10 分，她們是 Pauline Kamulu (1:06:56)、Sandrafelis Chebet Tuei (1:08:14)、Lydia Mathathi (1:07:51)。詳情可以在官方網站上查看。

全馬不用 2 小時 20 分的女子選手

參考：Runner's World / 倫敦馬拉松網站

責任編輯：Ian

文章來源：HK香港運動筆記

圖片來源：HK香港運動筆記

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