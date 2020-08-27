帶小比旅跑台灣／嘉義國際啤酒超半程馬拉松 啤酒喝到飽

星期日我們去參加嘉義國際啤酒超半程馬拉松，因為小比身體不舒服的關係，所以我整晚沒睡，凌晨二點多便從高雄出發到嘉義參加賽事。到達後，閨蜜莎拉也已經到達，她平常因為工作的關係，很少參加賽事，不過只要我約她，她只要有空就會來參加。

因為天還未亮，所以會場整個暗摸摸，到達會場後，我看到了蔡大哥及他的家人在舞台上拍照，我也開心的過去跟他們打招呼並拍照留念。

過沒多久，成哥也到了，他也帶了伴手禮給我，真的很感謝他餒。接著認識的跑友一個個出現，大家也開心的合影。因為疫情的關係，所以這場賽事延期，很多人都退費了，參加的人不會很多，大約是1800人。

接著台北市長柯文哲和學姐黃靜瀅也為了罕病雷特氏症協會出席這場賽事，很多人搶著跟他們合照，過沒多久賽事開始，也開始了今天的賽事。因為莎拉怕我太累，所以就幫我推小比，我們一路上跑走著聊著好不開心。在跑到大約二公里左右，天空忽然下起雨，正在擔心之際，雨就停了。莎拉一直喊她沒吃早餐，我一直告訴她快到了，快到了，好不容易到達補給站，桌上滿滿的都是食物，然後我們就開吃了。

剛好遇到蔡總會長，他正熱情的酒促，然後我們就過去跟他合照，身為酒促的我，又開始玩起來了。這時候，也遇到胡俊邦和白河鷹揚大哥，他們看到我拿酒推銷別人一直狂笑😄

在那裡玩了大約十分鐘，心想不能再玩了，再玩就關門了，要趕緊跑跑。我和莎拉用很快的速度經過折返點，然後加快腳步前進終點。

過沒多久，經過了田邊，眼角瞄到有人躲在那裡，原來是艾笑杰。（笑）我大聲的跟他打招呼，他也開心的回應我，啊！我忘記帶食物給他吃了，下次會記得。攝影師好辛苦，每次賽事的時候，不是在太陽底下，就是在路邊，一坐就是好幾個鐘頭。我們真的要感謝他們，如果有需要購買照片，就跟他們購買，不要下載有浮水印的，這樣子對他們很不尊重。（題外話）

經過下一個補給站之後，我們便一路向前打達終點，結束了這場賽事。賽事結束後，若竹兒的孩子們，看到我很開心，便找我一起拍照，她們很棒哦，用特製的助行器，就這樣子走了4K，她們堅持的精神，真的值得我們大家學習。

與她們道別後，我又去當酒促了（不是啦）是大會準備水果和18天生啤酒讓人家吃喝到飽。只不過，因為要開車，所以我不敢喝酒，去年為了一箱啤酒還去參加喝啤酒大賽，一次灌完一整瓶，結果整個臉紅的跟猴子一樣，還被一堆人笑😂今年不敢了，哈哈哈。

再次謝謝蔡協成總會長，舉辦了這場賽事，讓我們這些愛跑步的人，有機會再次奔馳在馬場上。謝謝辛苦的志工，一大早就為大家服務。謝謝艾笑杰，唐志清大哥，及陳俊瑋等以及其他不知名的攝影師，為大家拍出好看的相片。謝謝莎拉幫我推比比，記得要報伯立歐哦。#2020嘉義國際啤酒馬拉松#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康