賽事心得／台新女子馬 妹子陪跑團來加油

(應援團陣容壯大，除了在公車亭外，還有阿騰&阿嘉一早就在終點守候)

一場我無法參加的賽事

相較於日本名古屋女子馬拉松，男生還可以報名參加名為城市馬拉松的半馬項目，一起和妹子們奔馳在同一個賽道，然而這一場大家戲稱香香馬的Taishin Women Run TPE，男生就沒有辦法參與了，因此，當跑團夥伴們開始邀約，很早在心裡種下的一個念想，忽然跑了出來，不就正好有機會可以一起來為跑者補給打氣，這也是我的第一次，以民眾的身份，站在賽道旁幫跑者們加油！

只有跑者才懂跑者

到了前一天才知道，路跑的起跑時間居然是在清晨5:00，你沒聽錯，是清晨5:00，這應該算是台灣舉辦路跑賽事最早的起跑時間，可能是因為主辦單位體諒夏天炎熱的天氣吧，也或許是考量到可以更早把道路使用權還給市民；這就表示你必須得更早起床，而且還得想辦法解決沒有大眾交通工具的問題。

這麼早，再加上巴威颱風才剛離開台灣挾帶的大雨，跑者都有可能不想起床了，更何況是加油的民眾！而相較於國外馬拉松多半是在早上8:00或9:00起跑，總是有數不完的民眾幫你加油打氣，真的有很大的不同，另外，對於已參與10多場海外馬拉松的我而言，感受也很深刻。雖然這些年在北部參加馬拉松賽事早就習慣早早出門然後早早完賽回到家(家人以為你沒出門)，但是仍然很懷念有人在賽道旁幫你加油的那些情景，他們的熱情瞬間會激勵你，讓你腎上腺素爆發，因此，如果今天因為自己的一個加油聲，能夠讓跑者感受到一點點的鼓舞，我想犠牲一點睡眠是值得的！

(清晨5:00忽然下起了傾盆大雨，仍澆不息我們的熱情)

9.5公里處的公車亭

一早3點起床，桃園仍然大雨不停，開始擔心起如果是這樣的雨勢，對跑者來說肯定是一場艱辛的考驗，還好抵達台北時，只有微微細雨，在暑氣下透著一些涼意。我和高大、頭目在停車場不期而遇，清晨4:30的北安路一片寂靜，我們最後選擇了靠近忠烈祠不遠處的一個公車亭，當作我們今天應援跑團妹子及幫大家加油打氣的據點，沒有多久，跑團的成員們，俊秀、宗諭、樂哥、彬哥、山姆、超人、Lisa也陸續到達，大家的臉上絲毫沒有睡意，洋溢著燦爛無比的笑容。天微微亮，我們在清晨的5:30，一切準備就緒，準備迎接第一名跑者的到來！

賽道上最美麗的風景

果然過沒有多久，就看到了前導車，第一名跑者迎面而來，我們大聲為她加油喝采，你可能想像不到在場的我們是多麼的興奮和激動，而對於我而言，從來就沒有機會見到這些菁英跑者，更不可能可以與這些菁英跑者這麼近距離的接觸，當下的我非常感動，還好我有來，也很慶幸自己也是一名跑者，能夠感受到和他們同樣的感受。

沒有多久，跑團的伙伴第一個進站的佳蓉果然如大家所料，最後以sub2高速完賽，接著Jennifer、Ting Ting、KIKI、書嫺、珮珊、鄉鄉也陸續出現在我們的面前，看到他們的狀況良好真是高興，鄉鄉還在攤位上小停留了一下，補充了飲料及蛋糕後回到賽道繼續前進。深怕跑者聽不到，我們的呐喊聲越來越大，而頭目高分貝的音量也不斷激勵著我們，大家熱血澎湃沒有停歇，和跑者擊掌、發鹽糖及飲料，我們一直加油到6:40左右, 直到最後一名跑者通過後，才急忙再趕到終點前200公尺處為跑者做最後的加油。

(活力四射的頭目是跑團的精神領袖之一，你沒看錯！頭目是個妹子)

雖然這是一場我無法參加的賽事，卻是最熱血澎湃難忘的一次體驗，謝謝跑團的伙伴們，齊心協力共同擺攤，才能實現這個為跑者補給加油的願望，也恭喜妹子陪跑團的妹子們順利完賽。最後，頭目和大家約定：咱們台北馬拉松見，不是在賽道上，就是在公車亭見！

#妹子陪跑團

#Photos by ChenLe Wang