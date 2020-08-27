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訓練心得／新竹知名景點 一日跑步導覽

運動筆記 / Jack Kox

一大早從關新公園出發

先跑到科學園區

經過靜心湖

再跑向高峰植物園後

轉往18尖山

跑下18尖山的寶山路口

再轉往新竹動物園

繞到後面的新竹公園

再前往新竹轉運站

穿過地下道到新竹火車站之後

再跑向護城河，東門，影像博物館，美術館

抵達新竹市政府

距離來到13k

繼續往前經過北大天主堂

還有新竹文化局演藝廳

再跑到對面的黑蝙蝠中隊文物紀念館

往前再到眷村博物館之後

跑向新竹城隍廟

結束市區的各各景點

再往明湖路出發到青草湖

此時氣溫已經非常炎熱

距離約32k

再往中華大學到青青草原

溫度到達36度

從青青草原賞櫻步道跑上到溜滑梯

距離來到42k多

在青青草原飲水機補充水分之後

再下到中華路到香山火車站

繼續前進到西濱豎琴橋

再沿著17公里海岸線到最終點的景點

距離來到50k多，天氣更加炎熱

原路從17公里海岸線跑向南寮漁港

經過香山濕地，賞蟹步道，再到魚鱗天梯，熱門景點人潮非常多

距離來到71k多

穿過南寮地中海景點

再跑到頭前溪自行車道

經過溪埔子人工濕地公園，頭前溪河濱公園

跑回公道五路

最後回到關新公園

全長87k多，花費快14小時

完成一日導覽新竹景點之旅

(還有很多景點沒介紹到，歡迎大家一起來新竹玩)

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