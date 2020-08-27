訓練心得／新竹知名景點 一日跑步導覽

星期日我們去參加嘉義國際啤酒超半程馬拉松，因為小比身體不舒服的關係，所以我整晚沒睡，凌晨二點多便從高雄出發到嘉義參加賽事。到達後，閨蜜莎拉也已經到達，她平常因為工作的關係，很少參加賽事，不過只要我約她

2020-08-27 09:44