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賽事心得／台新女子馬 妹子陪跑團加油記

運動筆記 / ChenLe Wang

清晨四點， 清晨四點， 週日的清晨四點你在做甚麼。大部分人還在睡香香。

823 是一個大家孰悉的日子，但今天有一場香香馬，女子台新半馬。以往都是在4月分，聽說已經很熱，但這次是八月分更熱，很多跑著就打退堂鼓了，也真是佩服堅定參加的妹子。

前一天竟然颱風生成，我相信參加的人半喜半憂。喜的是天氣可能涼一點有雲，憂的是下大雨，不好跑。

果然當天:5:00 am 左右北安路，竟是如此大雨，心都涼了一半，暗暗為妹子們叫苦。

不過事後發現出發時市府前還好。

回到加油團，前一周本團頭目，沒錯就是帥氣美麗大方陳頭目。號召本團加油志工，不一會就有近10名騎士踴躍分工準備。

當然私捕妹子們前自己要先補好，本團士林在地地頭蛇超人前一天特別去買了聽說很厲害的宣原蛋糕。

吃喝一番後就開始打屁，此時雨勢也漸漸變小。

不一會爾就看到帥氣酷酷的傅老師領跑了過來。

看到本團佳蓉，本團騎士陷入瘋狂。

之後 tingting, 最速女教授，喊水會結冰，喊米成肉粽，妹子團中部縱貫海線王。

知名部落客鄉鄉。(鄉鄉不要打我，你這張太經典了。你好像還瞌了兩塊。)

馬可以以後再跑，蛋糕姊現在就要瞌。

全場頭目超賣力，一人聲量抵全部男生，最強加油員。攝影師還來特寫。

越來越多跑著經過，妳們都是我們心中的勇著，你們太棒了。

還遇到日本加油團。

不知道有沒有嚇到妹子們。

接著轉移陣地送終點前團旗衝線。

送旗

衝線，真令人感動。感覺比自己跑還熱血。

還上Soonnet TV電視。

完賽後的心情跟雨過天晴的天空一樣，特別清新。

天公後來給了一個美麗舒適的天氣。

結束的大合照，大家心中盡是滿滿的感動。相約明年一定要再來。

如果心裡有個人，不管是否跑著，就打給他吧。

愛需追尋，等待無用。

騎士

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