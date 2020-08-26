用跑步交朋友！新北首辦七夕夜跑聯誼成功配對12組

新北市七夕夜跑聯誼活動會，現場高達 12 對配對成功！ 圖／運動筆記 提供

用測三千熱血你的七夕夜晚

你是怎麼度過充滿閃光彈的七夕夜晚呢？在昨（8/25）新北市的板橋第一運動場，集結百位熱愛跑步的單身男女，一同參加新北市政府聯合運動筆記與樂福里所舉辦的「我的每公里都有你，七夕夜跑聯誼活動」，透過測 3000 公尺的跑步活動來尋找運動伴侶；現場在男女各 50 名參與者中，活動後共高達 12 對在活動現場配對成功，如此高的配對比例更是讓現場驚呼連連！

透過雙人暖身、互動遊戲的方式，讓每一對男女的熱度升到最高溫！ 圖／運動筆記 提供

完善的服務 讓你輕鬆運動又能配對成功

新北市體育處首度結合國內兩大社群平台：運動筆記、Lovely 樂福里，攜手舉辦 「新北市七夕夜跑聯誼活動」，現場提供男女各 50 位聯誼名額，但才短短 3 天報名時間就超過 500 名網友報名。

活動以趣味遊戲、暖身、跑步等的方式進行聯誼活動，活動開始前先透過聯誼平台樂福里的 APP 進行第一次的配對，僅接著是知名 IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操，最後在將 10 人分為一組，並讓大家進行分組戰術討論的測 3000公尺跑步活動，現場在輕鬆愉悅的氛圍下，不僅可以享受運動的樂趣，又可以達到配對聯誼的目的！

IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操。 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供

IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供

新北市體育處好康再加碼

新北市體育處表示，「跑步已是許多人生活的一部分，為了能讓運動融入生活的各層面，特別選在新北市充滿活力的板橋第一運動場，並在七夕當天舉辦夜跑聯誼活動。」

參加者在活動後可以獲得110年全運會提供的運動方巾，配對成功者更可以獲得新北市體育處所提供的運動中心免費體驗卷，讓兩人在活動後可以持續以運動的方式進行約會。新北市體育處更貼心加碼送出 2021 年新北市萬金石馬拉松免抽籤參賽名額給配對成功的組合，讓彼此間能持續練跑，共同為了完賽而攜手努力！

兩大社群平台攜手 為熱愛運動的單身男女打造專屬活動

這次的活動結合國內兩大社群平台，由運動專業平台「運動筆記」規劃測 3000公尺、晶片計時等專業運動服務，再由聯誼活動平台「Lovely 樂福里」設計互動內容，搭配現有 APP 的功能，讓參加的跑友能夠以最輕鬆、安全的方式找到運動同好。