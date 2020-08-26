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用跑步交朋友！新北首辦七夕夜跑聯誼成功配對12組

運動筆記 / 運動筆記／提供
運動筆記、Lovely 樂福里攜手合作，讓七夕夜跑聯誼活動隨時上場 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供
運動筆記、Lovely 樂福里攜手合作，讓七夕夜跑聯誼活動隨時上場 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供

新北市七夕夜跑聯誼活動會，現場高達 12 對配對成功！ 圖／運動筆記 提供
新北市七夕夜跑聯誼活動會，現場高達 12 對配對成功！ 圖／運動筆記 提供

用測三千熱血你的七夕夜晚

你是怎麼度過充滿閃光彈的七夕夜晚呢？在昨（8/25）新北市的板橋第一運動場，集結百位熱愛跑步的單身男女，一同參加新北市政府聯合運動筆記與樂福里所舉辦的「我的每公里都有你，七夕夜跑聯誼活動」，透過測 3000 公尺的跑步活動來尋找運動伴侶；現場在男女各 50 名參與者中，活動後共高達 12 對在活動現場配對成功，如此高的配對比例更是讓現場驚呼連連！

透過雙人暖身、互動遊戲的方式，讓每一對男女的熱度升到最高溫！ 圖／運動筆記 提供
透過雙人暖身、互動遊戲的方式，讓每一對男女的熱度升到最高溫！ 圖／運動筆記 提供

完善的服務 讓你輕鬆運動又能配對成功

新北市體育處首度結合國內兩大社群平台：運動筆記、Lovely 樂福里，攜手舉辦 「新北市七夕夜跑聯誼活動」，現場提供男女各 50 位聯誼名額，但才短短 3 天報名時間就超過 500 名網友報名。

活動以趣味遊戲、暖身、跑步等的方式進行聯誼活動，活動開始前先透過聯誼平台樂福里的 APP 進行第一次的配對，僅接著是知名 IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操，最後在將 10 人分為一組，並讓大家進行分組戰術討論的測 3000公尺跑步活動，現場在輕鬆愉悅的氛圍下，不僅可以享受運動的樂趣，又可以達到配對聯誼的目的！

IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操。 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供
IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操。 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供

IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供
IR Sports 跑創運動的余文彥教練帶大家熱身操 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供

新北市體育處好康再加碼

新北市體育處表示，「跑步已是許多人生活的一部分，為了能讓運動融入生活的各層面，特別選在新北市充滿活力的板橋第一運動場，並在七夕當天舉辦夜跑聯誼活動。」

參加者在活動後可以獲得110年全運會提供的運動方巾，配對成功者更可以獲得新北市體育處所提供的運動中心免費體驗卷，讓兩人在活動後可以持續以運動的方式進行約會。新北市體育處更貼心加碼送出 2021 年新北市萬金石馬拉松免抽籤參賽名額給配對成功的組合，讓彼此間能持續練跑，共同為了完賽而攜手努力！

兩大社群平台攜手　為熱愛運動的單身男女打造專屬活動

這次的活動結合國內兩大社群平台，由運動專業平台「運動筆記」規劃測 3000公尺、晶片計時等專業運動服務，再由聯誼活動平台「Lovely 樂福里」設計互動內容，搭配現有 APP 的功能，讓參加的跑友能夠以最輕鬆、安全的方式找到運動同好。

喜愛跑步的單身朋友大家都滿載而歸。 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供
喜愛跑步的單身朋友大家都滿載而歸。 圖／Bird 詹偉業、運動筆記 提供

聯誼 七夕 體育

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