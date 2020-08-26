我的每公里都有你／跑步南霸天！最可愛的情侶檔－陳柏勳、郭沛靈

我的每公里有你！成大情侶檔 陳柏勳、郭沛靈（圖片來源：郭沛靈）

或許，你還不太認識他們，不過他們可是在台南地區開創一片天的「神雕俠侶」！上上週在麻豆舉行的柚花追香路跑中，他們甚至直接包辦了 12k 組男女冠軍！

他們就是成大情侶檔 陳柏勳、郭沛靈！接下來，就讓我們來看看他們的跑步愛情故事吧！

在柚花追香麻豆場中，這一對成大情侶檔直接包辦 12k 組男女冠軍（來源： 運動筆記IG）

1.你們是在什麼機緣下在一起？沛（郭沛靈，以下簡稱「沛」）：

我們本都是臺南人，也都在成大操場練習，但要說真正認識是在許績勝老師所開辦的台體中長跑選手訓練營。柏勳和當時三位朋友是相邀一起二度參加，我則是在另一位前輩的邀請下偶然參加了那次的訓練營。

訓練營為期 8 天，包吃包住，生活很簡單，就是跑步吃飯跑步再吃飯，中間穿插著運動知識的課程，相當充實。我當時跟柏勳一行人的其中一位朋友還算相熟，聊開了以後，每次一行人都一起用餐，一起訓練，每晚還去一中街散步。訓練營其實真的不輕鬆，每天都累得想趴下，也因此特別有革命情感，後來回台南後也陸續有相約跑步，再過不久我們就在一起啦！

因為參加許績勝老師舉辦的台體中長跑選手訓練營，柏勳（中）與沛靈（右二）認識了彼此（圖片來源：郭沛靈）

勳（陳柏勳，以下簡稱「勳」）：

在台體大許老師辦的中長跑訓練營認識。當時的我因為夾脛症所苦一年多幾乎想結束跑步的時候遇見了她，營隊結束回台南，在我的熱情相邀之下有一段時間都是一日兩練早上跑山下午跑校園的約會。

跑步人的約會，就是要跑步！XD（圖片來源：郭沛靈）

2.平常會一起訓練嗎？兩人的訓練模式是什麼？

勳：

雖然現在工作關係無法像學生時期這麼常一起傍晚練習，但我經常在上班前或下班後一起訓練！

沛：

我們會盡可能找時間一起練習，除非各自有事情無法抽身，時間有限，只能善加利用囉！

就算再忙，兩人也會找時間一起訓練，珍惜在一起的每分每秒（圖片來源：郭沛靈）

3.有曾因為跑步這件事吵架嗎？兩人是如何調適的？

沛：

我們因跑步在一起，也因為一起跑步而感情穩定，跑步對我們兩個來說都是生活中不可或缺的一部份，也是一件願意共同投入的事情。 偶爾，或許會因為無法達成預期的訓練成效，或是對於訓練內容有不同看法而意見不合，但因為兩個人都不喜歡和對方生氣，所以通常在事件結束後，我們會嘗試了解對方的觀點，尋找折衷的方法。

畢竟也不一定是誰必須配合誰，如果真的想練不同的課表，或是針對身體狀況做不同的調整，在同一個場上練習，也就是陪伴了。

在同一個場上練習，也就是陪伴了（圖片來源：郭沛靈）

4.最喜歡哪一場路跑賽事？

沛：

屏東高樹馬拉松！這場賽事就辦在我阿嬤家約十五分鐘車程的高樹國中，季節總是年節附近，帶著一點涼涼的氛圍。或許是家鄉的加持，每一次跑高樹馬都不至於太過「痛苦」。

尤其有一年，在這一場跑出了極為接近半馬 pb 的成績，那一次柏勳陪著我穩穩的配速完賽，我們在路途上比的愛心照，後來還特別洗出來好好收藏著！

在最喜歡的賽事、與最愛的他，一起完成比賽，是最幸福的事情（圖片來源：郭沛靈）

5.去年台北馬是柏勳初馬破三，也是少數沛靈在終點等柏勳的時候，可以說說這場賽事對你們的意義嗎？

沛：

柏勳以三小時內的時間順利完成初馬，對我們而言自然是可喜可賀的事情，代表著柏勳在全馬這個領域是值得期待的。短期內我們仍然不會把全馬當作當前訓練目標，但有了那次經驗，我們也有了一個參考點供未來的我們挑戰與參考。

初馬的終點總是狼狽的，其實扶著柏勳去休息實在有些心疼，還好無大礙，也不負期望的成功破三。但未來可真是要好好考慮第二馬啊！

柏勳準備台北馬的 30 公里訓練照片（左）；柏勳奮力跑完台北馬的模樣（右）（圖片來源：郭沛靈）

勳：

在賽前的兩次 30 公里訓練有沛靈騎腳踏車補給，台北馬當天即使狀況未達最佳也一直告訴自己沛靈會在終點等我，不能讓她等太久。 在35公里處開始抽筋，邊跑邊催眠自己快點到終點沛靈相見，到達後有她攙扶我去休息舒緩了初馬的疲憊。

平常總是柏勳在終點等沛靈，這次在台北馬換沛靈在終點處等他！（圖片來源：郭沛靈）

6.在跑步這條路上，你想跟對方說什麼？

沛：走！一起跑到天涯海角！

勳：現在及未來的跑步人生這條路上有彼此就不孤單，互相帶領進步，一同跑步的歡樂無可取代！

在台南將軍區木棉花道移地訓練，邊看風景、邊練跑的小確幸（圖片來源：郭沛靈）

7.最後，對於還沒追到另一伴的跑友，你想對他們說？

沛：

任何一種運動都會讓人變得更有魅力，但其實在我心中更有魅力不見得就更容易找到伴侶，人與人之間相處才是最重要的。

給正在跑步的黃金單身男女們，我想說，盡可能多多認識跟你有同樣興趣的人，然後認識跑步之外的他／她，或許那個能一個陪著你跑下去的「Mr/Miss Right」就悄悄接近你囉！

你，就是我的 Mr/Miss Right！（圖片來源：郭沛靈）

最後，真心祝福這對可愛的情侶，在未來的跑步路上「每公里都有你」。同時，也祝福所有跑友，最終都能找到屬於你的「Mr/Miss Right」！

讓成大情侶檔教你如何感情升溫吧！（影片提供：郭沛靈／出處：運動筆記臉書粉專）

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