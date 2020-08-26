戀戀二水馬跑者的慢遊情報 景點、美食一次收納

鄉土情濃厚的二水鄉，歡迎跑者來放慢腳步。（圖片來源：二水鄉親 Yi Tai Wang）

樸實又浪漫的戀戀二水馬，即將在 11 月 1 日起跑，你可以設定在賽道上達成目標，但穿上跑鞋之前，不如先換上一身休閒輕裝，隨意地走在二水街道上，相信會有意想不到的風景與驚喜。

特殊的地理條件與先民開墾水圳，讓二水成為典型的農業鄉，這裡沒有高樓與車流，人口雖然稀少，卻有很濃的鄉土情。這次出發前，先帶您掌握二水最具代表性的活動、美食與周邊景點，無論你喜歡靜態或動態，總能在這找到合適自己的跑旅行程。

「緩步二水，老街與古蹟巡禮」

透過跑水節，我們可以快速了解先民開墾的故事與現今八堡圳對彰化平原的重要性，但二水的古樸韻味，值得你減速細細品味。在日治時期，台灣伐木業興盛，因此二水便成為平地到車埕之間重要的中繼站，二水車站的設立也替當年帶入經濟繁榮與生活娛樂，雖然隨著時間過去，昔日風光已不復見，但仍可透過建築風貌看出過往的痕跡。車站外的光文路，以及相連的員集路，俗稱「三角仔」，此處有二水最具代表性的三棟紅磚古屋，分別是張老嚶宅、謝毛宅與鄭鼎宅。

二水車站為彰化縣定古蹟，車站不僅提供旅客中心服務，周圍也有租賃腳踏車的店家，二水馬拉松會場離車站也僅有 10 分鐘路程，跑者可多加利用。（圖片來源：Rong）

張老嚶早年為二水地區的大富翁，透過竹材總經銷以及與謝毛集資設立香蕉市場，收購香蕉運往日本販賣，因此漸漸富有。張老嚶宅就位於二水老街的傳統民居之中，是老屋中最大規模的一棟，看外觀四開間的紅磚樓房，不難想像早年這裡的繁榮，至今仍為二水的代表地標。

張老嚶宅為三大古宅之最，位於二水交通要道，偶有旅客駐足拍照。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

相較張老嚶宅的霸氣，謝毛宅跟鄭鼎宅（舊英源醫院）則是規模較小，外觀精緻的巴洛克式建築，拱形窗洞與女兒牆都保存非常完善。謝毛宅上寫著「M」和「商店」字樣，顯露地位與過往；鄭鼎則為二水的首位西醫師，為地方貢獻極大，長子鄭瑞堂為拓展醫療空間，而建立現址英源醫院，也是二水第一個使用鋼筋混泥的建築，歷史意義濃厚。

鄭鼎宅就位於馬拉松會場二水國小旁，左邊即為「五十二草堂」。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

走進鄭鼎宅好似走入時光廊道，老屋三合院保存完整，並提供旅人休息空間。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

探訪二水老街，行走在騎樓下，屋簷上的鳥雀嘰喳跳躍，彷彿在歡迎旅客到來，看過古屋後，你會發現先副總統謝東閔的故居，也於步行可到的範圍。

謝東閔是第一位台灣省主席和副總統，也是二水政治人物的最高代表，早年謝東閔先生非常注重家政教育，並為培育更多的家政專才，便將老家三合院的房地捐給學校推廣家政。現在不僅成為訓練台灣社教人員的搖籃地，典雅的建築，也成為二水鄉的特色指標。

台灣第一位副總統謝東閔先生，故居就位於二水。（圖片來源：二八水觀光商圈）

「飲水思源，林先生廟」

相傳在開鑿八堡圳失利時，有位自稱姓林的老先生以「土工法」教導眾人施工，才得以讓溪水流入大圳裡，成功的引水造福了後輩子孫，爾後鄉民感念林先生的貢獻，與不求回報的美德，便建立林先生廟供奉先人。二水是個知恩與惜福的地方，除了恭奉林先生，超過 300 年的跑水祭，也是廣為人知的民俗祭祀活動，主要的慶典會場也在此區域。

林先生廟的存在，傳遞飲水思源的重要性。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

流傳 300 年的跑水節，近年廣受歡迎，是二水最熱鬧的節日。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

「超越連鎖餐廳的好滋味」

美食第一站：大明火燒麵

除了悠遊體驗二水的歷史韻味，在地美食也是不可錯過的清單，距離火車站僅有 10 分鐘路程的大明火燒麵，是二水遠近馳名的小吃店，在地經營超過半個世紀，特色如其名，在烹調的過程以「熱鍋」及「大火快炒」方式，把麵條炒出濃濃的焦香味，並帶有一點鍋巴，故稱為火燒麵。招牌除了火燒麵，炸粉腸、蚵仔煎蛋等都是饕客們的推薦，火燒麵沒有五花八門的創意料理，卻有簡單且齒頰留香的美味。

二水的銅板美食火燒麵，麵條 Q 彈且富有焦香味。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

老闆大火快炒的功夫已超過半世紀。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

隱藏在二水老街的大明火燒麵，僅有簡單的一塊招牌，但人潮可是絡繹不絕。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

五星咖啡店，sweego水水果饌

走在山腳下的員集路上，很難不被這棟新穎的建築所吸引，好奇走近一看，發現店外池塘的潺潺水聲、店內寬敞的空間與明亮的落地窗，空氣中還飄散微微的咖啡香，讓人不自覺地放鬆起來。這是由在地企業經營的 sweego 水水果饌，產品使用二水盛產的水果，製作成果乾、果醬、冰淇淋等，簡單加工與在地取材即是 sweego 的經營理念。來二水，不妨把這加入造訪名單，吃個柚香冰淇淋、喝個下午茶，還可採買伴手禮回家。

五星咖啡店是網友給 sweego 的評價，有舒適明亮的空間。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

在地食材製做的手工黃金柚子醬與蛋糕。（圖片來源：sweego）

假日的小農市集，八堡圳農情館

隱藏在一片綠地中的八堡圳農情館，致力於發展二水鄉農特產品與相關休閒農業，每逢假日推出的小農市集，往往吸引旅人遠道而來，你可以在農情館裡品嚐招牌咖啡，還可採買當季新鮮蔬果與農特產，特別推薦自製的雙寶甘，是用二水大白柚與珍珠芭樂製成，酸甜好滋味。若覺得意猶未盡，館內則有多樣的藝文設施－有供遊客同樂的「任君揮毫區」、「林先生故事館」、「二水鄉藝廊」等，都是老少咸宜的休閒好去處。

來農情館喝咖啡、聽音樂，逛逛假日農夫市集，悠閒自在。（圖片來源：八堡圳農情館）

鄰近鄉鎮的農特產，在農情館也可購買。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

五十二草堂，放鬆心靈好去處

喜愛書籍、美術與藝文相關的跑者，「五十二草堂」會很適合你，草堂位於二水國小旁鄭鼎宅的左側；草堂裡有販售咖啡，並提供愛閱讀、愛音樂的居民一個友善空間，希望造訪的人都能無拘無束，並享受最純粹的事物。

五十二草堂，是二水難得的藝文空間，也提供茶、咖啡及小農作物。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

五十二草堂，安靜的一隅。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

「跑旅二水，擁有專屬回憶」

除了上述的景點與特色小店，二水還有許多令人可以探索的地方，如自行車步道、八堡圳公園等，2020 戀戀二水跑水馬拉松，期待跑者帶著愉快的心，來感受二水的人文風情、歷史意義與鄉土氛圍，不管你是個人、戀人或是親朋好友，都可創造屬於自己的跑旅回憶。

藝人王少偉與八仙過海變裝跑者一同跑水。（圖片來源：筆記實業）

報名好禮有二水專屬的跑水拖鞋（下水前提供）、紀念衣、運動毛巾及精緻的完賽獎牌。

QMAT 跑水拖鞋。（圖片來源：QMAT）

客製專屬加購禮：

只要報名參賽，即可以 400 元加購精美燒印選手姓名的完賽紀念陶瓷獎盤（圖片來源：2020 戀戀二水跑水馬拉松）

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