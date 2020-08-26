精華影輯／2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松️補給篇

清晨7點宗緯便帶著他二個朋友到福隆，一起加入我們騎車環島的行列，在這裡很謝謝他。 因為福隆到淡水這段路，大貨車很多，他怕我騎車危險，加上又有山路，騎了一段路之後，便叫他的鐵人朋友幫我騎到外澳，在

2020-08-25 09:53