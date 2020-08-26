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精華影輯／2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松️補給篇

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

一場馬的補給要多狂

才能夠吸引跑者前來參加？

那你一定要來看看嘉義體總所辦的賽事

因為這樣你才可以喝到爽 吃到飽～～～

如果這場還不能滿足你

那麼12.13舉辦的萬人管樂馬

您一定要來參加的啦

立馬奉上報名資訊：https://reurl.cc/zzbAep

贈品＋補給超狂

完賽還送烤雞一隻哦！！！

傻了才不報名呢～～

主辦單位：嘉義市體育運動總會

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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