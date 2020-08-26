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精華影輯／2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松️補給篇
一場馬的補給要多狂
才能夠吸引跑者前來參加？
那你一定要來看看嘉義體總所辦的賽事
因為這樣你才可以喝到爽 吃到飽～～～
如果這場還不能滿足你
那麼12.13舉辦的萬人管樂馬
您一定要來參加的啦
立馬奉上報名資訊：https://reurl.cc/zzbAep
贈品＋補給超狂
完賽還送烤雞一隻哦！！！
傻了才不報名呢～～
主辦單位：嘉義市體育運動總會
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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