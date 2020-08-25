跑步知識／致敬那些年 晨跑永遠無法到場的跑者

全台運動場都有人在等人 圖/ 運動筆記meme

我們常聽長輩說，早起的鳥兒有蟲吃，晚起的蟲兒被鳥吃（好啦，這句我亂加的），對於許多跑者選擇早上晨跑，因為這僅僅是他們生活中能榨出的唯一時間，除此之外也有人是因為能躲避夏季高溫，但有大部分的跑者無法成為晨跑家族中的其中一員，甚至常常說好要晨練，隔天卻不見蹤影。

群組放鴿子是正常發揮 圖/ 運動筆記meme

有多少個夜晚，我們躺在床上，想著明天一定要早起晨跑，然而當凌晨五點的鬧鐘響起，我們卻是滿臉倦容直呼：再睡一下⋯⋯，最終我們恐懼了鈴聲，而不是期待那晨間的鍛鍊。

如果你也是一位害怕晨跑、或是起不來的跑者，我們有個好消息：其實您不必這樣做，下午或晚上的鍛鍊同樣有效，如果它對你的生活安排、生理時鐘更好，那就去做吧。《The New Yorker》上，一篇文章探討了清晨與道德基礎之間有所聯繫，在一項關於睡眠方式的研究中，Georgetown University 的行為科學家 Sunita Sah 發現，每個人的睡眠方式和時間表型（無論你是早起還是傍晚的人）都是高度個體化且難以改變的。

《The New Yorker》的作者 Maria Konnikova 寫道：最好的決策，是了解並接受你的時間表型。

Sunita Sah則說，要克服自己的傾象並訓練自己在與內心時鐘在不匹配的時間下工作，這是非常困難的，即使這件事並非不可能。

你不應該強迫自己早起

跑步已經是一件非常困難的事情了，如果你絕對不是一個早起的人，那麼在黎明前強迫自己起床訓練可能會對於你的訓練不利，如果真的非常困難，你可以將其體力保留至晚上，你的身體會感謝你的。

但是⋯⋯有時必須為之

台灣許多路跑賽事為了進行封路，而選擇清晨起跑，因此跑者們通常需要在比賽當天早起，雖然對於「夜貓跑者」來說，每天早上起床訓練可能是非常困難的，但你仍要在比賽前練習幾次早起，讓身體適應，如此一來，就算是凌晨的鬧鐘，你也不會那麼的疲倦也不會感到有壓力，

儘管這是賽前重要的比賽準備，但！這不代表你需要整年都保持這樣的習慣，選擇適合自己的生理時鐘與生活習慣的才是最好的選擇，當然，除非你本身就非常喜歡晨跑。

責任編輯：Ian

資料來源：CanadianRunning

圖片來源：運動筆記meme / 123RF

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