帶小比為愛而行 環島第七天

清晨7點宗緯便帶著他二個朋友到福隆，一起加入我們騎車環島的行列，在這裡很謝謝他。

因為福隆到淡水這段路，大貨車很多，他怕我騎車危險，加上又有山路，騎了一段路之後，便叫他的鐵人朋友幫我騎到外澳，在鼻頭角休息一下之後，我們又繼續前進，前往瑞芳與黃彰琦和席伶會合。

席伶的女兒因為要上安親班，所以不能前來，便託席伶帶了她親手寫的卡片給我，真的好大心。

與他們會合之後，我們便前往八斗子車站，基隆市議員特別撥空來接待我並跟一些醫護跑者過來一起陪跑，真的很感謝他們。

我們便一同前往彰琦開的八斗邀友善餐廳用餐，同時也接受採訪，真的很謝謝彰琦的用心。

而在餐廳，我也跟邵敬一老師碰面，他送給我環島跑者圓夢計畫的書，我好感動啊！這時候不得不來宣傳一下（記得報烏來馬拉松，還有6天）

採訪用餐過後，知道當天是李家宏的生日，我們也幫他慶生，謝謝他在生日這天，特地請假來陪跑，真的很感恩他啊！

用餐完畢後，我們繼續前進，這時候邵老師也加入了我們的陣容，整團車隊好不熱鬧，我們還去了北海岸唯一的大武崙沙灘看比基尼辣妹（只有阿桑），喝很冰的啤酒。

接著又去外木山，拍完基隆嶼之後，經過金山，經邵老師引薦，我們也跟金山區最帥的廖武輝區長見面，大家開心的在小鶴學堂拍拍，然後他又去忙了，感覺今天我們的行程好趕😅，接著因為接近黃昏，加上行程匆忙，又出了一點事，謝謝邵老師和席伶陪我一起處理，所以也就沒去好友李冠廷的店用餐，害他們等我，真的很不好意思啊！有機會再特地過去跟大家道謝。

到了飯店之後，其實大家都累了，但在地好友小黑和春捏特別擺桌要開檢討會，這不去不行了😅

所以，一行人又步行到聚餐的地點，一開門進去，認識的跑步好朋友都來了，我好開心啊！接著又是一陣廝殺，不是啦，是吃飯啦🤣

大家玩的好不開心，我們就在這歡樂的氣氛下結束了精彩的一天。

（這時候我也從小比媽變瑪莉亞了🤣🤣）

#2020小比為愛而行第七天

#福隆到淡水

#八斗邀友善餐廳

#當我們喝在一起

#又悲又喜的一天

#還有五天要寫啊😅