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精華影輯／2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松️

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

今天嘉義的大事

啤酒馬的舉辦日

大家去參加了沒呀？

除了啤酒喝到飽

最重要的就是

學姊有到現場耶

各位粉絲們

有跟學姊合照的＋1

小編個人也很喜歡學姊耶

呀呀呀 不對

重要的是柯文哲市長啦ＸＤＤ

真的歡迎市長大駕光臨

歡迎歡迎....(拍手）

而當然不得不說的就是

所有跑者都熱情到不行

讓小編真的拍到欲罷不能

真的不多說了

快來看一下今日活動的快剪影片

準備嗨翻嘉義啦

主辦：嘉義市體育運動總會

官方攝影：The Moment 影像執行工作團隊Run Style 完全執行團隊

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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