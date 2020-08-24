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精華影輯／2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松️
今天嘉義的大事
啤酒馬的舉辦日
大家去參加了沒呀？
除了啤酒喝到飽
最重要的就是
學姊有到現場耶
各位粉絲們
有跟學姊合照的＋1
小編個人也很喜歡學姊耶
呀呀呀 不對
重要的是柯文哲市長啦ＸＤＤ
真的歡迎市長大駕光臨
歡迎歡迎....(拍手）
而當然不得不說的就是
所有跑者都熱情到不行
讓小編真的拍到欲罷不能
真的不多說了
快來看一下今日活動的快剪影片
準備嗨翻嘉義啦
主辦：嘉義市體育運動總會
官方攝影：The Moment 影像執行工作團隊、Run Style 完全執行團隊
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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