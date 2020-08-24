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精華影輯／2020二鹿慢跑協會年度團練
今天二鹿慢跑協會年度團練
大家有來參加了嗎？
今日跑者總共有三百多位前來共襄盛舉
當然二鹿慢跑協會也絕對不會虧待大家
終點處的補給
就是要給大家吃好吃飽
再次的歡迎明年
大家一定要來報名鹿港一年一度的盛事
鹿港馬拉松
絕對會給大家更多不同的創意跟爆點
等大家囉
主辦：二鹿慢跑協會
官方攝影：Run Style 完全執行團隊、優昇影視工作室、The Moment 影像執行工作團隊
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