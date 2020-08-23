傅淑萍暫卸媽媽身分 台新女子半馬衛冕成功

台新銀行女子半程馬拉松今天開跑，台灣女將傅淑萍以1小時22分53秒蟬聯半馬冠軍，她表示，感謝家人幫忙照顧小孩，「讓我可以暫時脫離一下媽媽的角色來比賽」。

原訂3月底舉辦的台新銀行女子半程馬拉松，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，延至今天在台北市政府廣場登場，分為21公里組、10公里組，以及今年首設的3公里組。

21公里組部分，傅淑萍在出發後1公里便獨跑，以1小時22分53秒衛冕成功，李佳玫以1小時26分25秒排名第二，2018年冠軍張芷瑄以1小時27分02秒排名第三。10公里組冠軍則為傅及姮，以48分05秒作收。

傅淑萍賽後分享比賽一段小插曲，她提到，以前跑法是前快後慢，這次原本想改用前慢後快跑法，結果一開始大家都跑太慢，反而跑不出來，最後決定按自己原本節奏跑。

傅淑萍身兼媽媽和教練的角色，這次能順利連霸，她也感謝家人支持她繼續跑步，並幫忙照顧小孩，「讓我可以暫時脫離一下媽媽的角色來比賽」。

傅淑萍生完孩子後，出現腰椎第二節壓迫到第三節的狀況，但她不輕言放棄，她說：「跑步給了我工作、快樂和感動，是我人生的一部分，只要還能找到和傷共處的平衡點，我就會繼續跑下去。」