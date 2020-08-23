時光機／2004年雅典奧運 許玉芳成台灣首位奧運馬拉松女將

2004 年 8 月 22日是雅典奧運女子馬拉松舉行的日子，許玉芳以 30 歲 7 個月之齡，成為台灣第一位參加奧運馬拉松的女子選手，同時也是參加田徑項目最年長的女子選手，當時她在 2004 年廈門馬拉松跑出當時全國紀錄 2:39:53 達標奧運 B 標（2:42），同時也是首位突破 2:40 的台灣女性。

在盛夏的雅典，即使在日落時分起跑，溫度仍然有 35 度，對於跑馬拉松是一大煎熬，在經過 30k 的拉鋸之後，日本的野口水木逐漸拉開與大家的距離，領先回到終點，拿下繼 2000 年雪梨奧運高橋尚子後第二面日本女子馬拉松金牌！

由於嚴酷的天氣，82 為參賽選手，有 16 位沒完成比賽，包括當時巔峰時期的世界紀錄保持者、英國 Paula Radcliffe；許玉芳以 2:55:58 第 57 名完賽，賽後表示是生涯跑過最挑戰的一場馬拉松！