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開箱／Stryd 比賽功率計算器

運動筆記 / StrydTW

雖然全球疫情尚未穩定，但台灣陸續有路跑賽事舉辦，跑者們也開始恢復規律訓練，為下半年的賽季做準備。Stryd 亦推出了全新的功能：比賽功率計算器。從今天開始，你不用煩惱比賽該跑多少功率、目標完賽時間應該要訂多少才合理，因為 Stryd 都會清清楚楚地告訴你！

重點整理：

  1. 可自行新增目標賽事，並分別設置為 A、B、C 級，劃分重要程度，並於 App 首頁倒數剩幾天；

  2. 根據最近的訓練數據，平常訓練與比賽當天預計的氣溫、濕度、海拔高度差異，甚至是不同賽道的爬升差異，去推估目標比賽功率以及完賽時間；

  3. 目標功率以及完賽時間都會隨著你的體能變化（EX: 臨界功率提高或下降）而作出修正。

關於目標賽事 

我們可以自行設定即將到來的賽事，Stryd 比賽功率計算器也提供了世界上好幾場具有指標性的賽事，包括東京馬、紐約馬、柏林馬等，系統會根據目標功率以及賽道的爬升高度去推估完賽時間。

你甚至可以在 PowerCenter 裡上傳曾經跑過的（或別人提供）賽道路線的FIT檔案，系統同樣可以根據路線的高度變化與目標功率去推估完賽時間，讓過去的比賽紀錄更有價值！

關於氣溫與濕度的修正

另一個重要因素，就是比賽當天的氣溫與濕度，這也是為什麼近年越來越多台灣跑者都會把目標賽事安排在日本，因為較乾涼的氣候環境有助於身體散熱，更能跑出自己的最佳表現。

那麼不同的氣溫跟濕度到底會到比賽表現造成多大的影響？現在我們也可以利用 Stryd 比賽功率計算器得知了。系統會找出過去90天的數據表現以及天氣條件，假如預期比賽當天的天氣條件差不多的話，目標功率將不會作出調整；但像很多台灣跑者夏季訓練的氣溫可能都會高達30度以上，如果之後到較為涼快的地方參賽，像11到12月的日本氣溫可能都不到20度，你只需要到計算器輸入當地預期的氣溫跟濕度，系統將會根據這些資訊去調整你比賽的目標功率以及完賽時間。

要注意的是，比賽當天的天氣預報可能會在短時間內有明顯變化，但日期越靠近預報也會越準確，因此在賽前幾天可以再確認一次比賽日的氣溫跟濕度，以獲得更準確的目標比賽功率。

關於海拔高度的修正

海拔高度也會顯著影響耐力運動表現，當身處海拔越高的地區，空氣的含氧量越低，運動表現就會下降。因此你也可以在 Stryd 比賽功率計算器輸入賽事路線的海拔高度，在越高的地區，預估的目標功率會較低；相反，如果你是從海拔較高的地方訓練，但參加的是平地的賽事，你將會獲得較高的目標功率。

關於完賽成績的修正

隨著訓練周期進行，你的體能跟表現也會有相對應的提升，最直觀的變化就是臨界功率提高了，但假如從 250 瓦提高到 260 瓦，對目標比賽的成績會有多大的影響呢？這方面 Stryd 也會幫你算好，只要當你的臨界功率發生變化，比賽功率計算器的完賽時間也會跟著作出相對應的改變。也就是說，當你進步的時候，你也可以直接知道在比賽可以快上多少！

關於賽道路面的修正

你可能也會注意到，除了可以設定比賽當天的溫濕度及海拔高度外，你也可以設定賽道的路面是屬於柏油路、田徑跑道、山徑或是草地等。只是目前這個功能仍在開發當中，但我們會建議從現在開始在每次訓練後都標記路面的屬性，等未來這個功能開放使用時，你將會得到更多有價值的資訊！

如何使用比賽功率計算器？ 

【PowerCenter網頁版】

https://www.stryd.com/powercenter/ 

【Stryd App】

可以到Apple App Store  或 Google Play Store 下載最新 Stryd App，最新版本分別為 iOS 5.9 以及 Android 6.6 。

  1. 首頁 Profile 滑至下方，看到 Upcoming Events（即將到來的賽事）

  2. 點擊加號或 Add Event 新增目標賽事

  3. 選擇賽道，如果認證賽道(Verified Courses)中沒有你的賽事，則點選自訂賽道（Custom Course）

  4. 點選比賽距離

針對目標比賽資訊進行設定：

現在就去加入您的目標賽事，努力訓練！ 更多功能介紹，可參考 StrydTW 官方說明手冊

田徑

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