開箱／開心運動不卡卡 上山下海完美表現

運動是件讓人開心的事情，只要是感興趣的運動項目我都非常樂於嘗試，現在的我身為一名市民跑者，非常享受歡樂中求進步，偶爾抱持白日夢想，希望有朝一日也能踏上跑者夢幻殿堂吃到波士頓龍蝦。現階段目標年底台北馬及完成今年 5 月飲恨未完成的一日北高挑戰！

跑步訓練、肌力與保健也是密不可分

記得 Jay 的跑步筆記提到「遇到傷痛時要誠實面對自己，錯一次算你運氣差，錯第二次就是自己蠢」，在 2019 為了破 PB 一直保持在熱血的認真訓練中，但不巧卻遇上公司正忙時刻，在兩難的情況下只能吃下跑步課表外加工作的久站 8 小時，我的腳因為恢復不足，長期累積壓力下來雙腳的行動力就明顯下降了...

看了復健科及中醫，醫生們大多給的建議不是停練、復健或增加肌力訓練提升肌肉量，就是補充相關的維生素營養。

跑步與肌力是相輔相成的好朋友 （圖片來源：Chris Lai）

受傷絕對不是我們運動愛好者樂見的，但有鑒於 “停練一天自己會知道，停練兩天對手就會知道” ，停跑後約 2 周後就會明顯感受到心肺能力退步，停休 3-6 個月後因為運動量不如以往，體態慢慢也開始走樣，身體的靈敏度跟協調性也都會開始走下坡（看到這還不趕快動起來！）。對於我們一天不運動就會全身發癢的這不就是一個打掉重練的悲劇嗎？為何早知如此平時不好好保養呢？

運動訓練跟運動營養都很重要

在接觸運動之前，對於怎麼動和營養補給都不太了解，踏入跑步世界後想要越來越進步，只要看到對運動表現有幫助的，都會特別留意，像是運動後怎麼吃可以幫助疲勞恢復，跑友用到好用的產品也會互相交流。

就在今年我看到一篇關於運動傷害的文章【知識】為什麼你的傷永遠都治不好呢？，文中提到常常被忽略的「運動訓練」及「運動營養」，如果少了這兩項，傷害要恢復就更是難上加難了！促成我努力 Google 相關營養素，意外發現到了能讓我腳步輕鬆有力的三得利固力伸【葡萄糖胺+鯊魚軟骨】！

三得利固力伸為靈活加分（圖片來源：劉臉臉）

三得利固力伸主要的成分正是葡萄糖胺、II型膠原蛋白、軟骨素、蛋白聚醣，萃取蝦、蟹甲殼裡的葡萄糖胺，小分子型態，容易被人體吸收，有吃有吸收才能好好發揮作用，隨著年齡增長，膠原蛋白會流失，身為女性非常有感，另外是三得利獨特萃取鮭魚鼻軟骨蛋白聚糖的技術，是很珍貴的成分，能維持行動靈活流暢。

順順行，維持行動靈活流暢！ （圖片來源：123RF）

除了平時的保養之外，重量訓練也是不可或缺的一環，有什麼營養素是有幫助的呢？日本三得利健康研究所發現，有一項存於體內能提升行動穩健度的成分，它就叫做咪唑胜肽化合物，但隨著年紀增長，該成分也會逐漸流失，因此透過補充咪唑胜肽化合物搭配維生素D，仍能提升整體行動的強健力，維持身體的靈活流暢。

維生素Ｄ我們很常聽見，但咪唑胜肽化合物，就真的非常陌生了，我舉一個例子讓大家能較了解什麼是咪唑胜肽化合物，大家有想過為什麼魚能夠一整天游個不停嗎？原因就是他們擁有支援強健行動力的咪唑胜肽化合物力量成分！

步步強，強健行動力！（圖片來源：123RF）

在食用三得利固力伸期間，參加了「戀戀 197 自行車賽事」，原本很擔心今年 5 月一日北高，舊傷不給力的問題，還好除了太陽太消耗意志外，整體感覺狀態還算順暢，一路穩穩地讓我平安無傷完賽，現在看到上坡也沒那麼害怕了。賽前的練習加上平時營養品的攝取，賽中放鬆心情、帶足補給品，賽後也準備走適能護膝，以備賽後不適之需。

走適能護膝可穩定膝蓋、支撐肌肉平衡，提升行動強健力。（圖片來源：劉臉臉）

百年大廠製造 品質值得信賴

三得利是來自日本的百年大品牌，除了亞洲現今也跨足到歐美國家。謹慎、高品質的保健食品，讓我能長期安心食用，小顆錠狀方便吞食，不擔心會卡在喉嚨，聞起來也沒有特殊的氣味，建議持續使用 1-2 個月，不限定飯前或飯後，可以隨時放心地補充，保持靈活穩定最佳狀態。

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搭配開水，每日 6 錠 （圖片來源：劉臉臉）

「人是不運動而開始退化，並不是退化而不能運動。」喜歡運動、享受運動不是罪過，運動可以帶給我們的好處太多了，所以好好照顧自己的身體並保持著預防勝於治療心態，千萬別因為外在因素破壞了運動的興致，等到需要時才想到照顧自己可能就慢了一步。

我也跟朋友約好要一起到處跑旅，征服一座又一座的百岳到老（圖片來源：劉臉臉）

接下來就讓我們看看其他體驗者的心得吧！

百傑媽媽 Maggie

我是一個熱愛運動的熱血媽媽，維持跑步運動大約六、七年的時間，因 2016 年一場山路賽事馬受傷，休了大半年，不能跑步的日子傷身更傷心。為了避免再一次發生，我開始認真規劃跑步的課表，也將重訓加入訓練內容之一。今年目標賽事放在年底的台北馬拉松，希望能順利完成女子百傑的夢想（網誌： 夢想尚未達成 但我正在接近中）。

2019 台北馬拉松 全馬 3:19:30 百傑 98 名（圖片來源：Maggie）

除了跑步也喜歡爬山、越野，尤其喜歡單攻。單攻的上下山腳程都要快，但一趟行程走下來還是需要 8hr 以上，我平常會加強重量訓練提升肌力，用最愛的跑步保持體能外，再補充保健食品照顧身體。

爬山單攻日常，老闆不給假只好玩單攻（圖片來源：Maggie）

重視健康的我用心選擇三得利固力伸，幾週食用下來，最近爬有點難度的大山感覺上坡腳步輕鬆不少，尤其下坡除了要專注踩點外，穩定度也提升了，行走的續航力也變長。練跑課表間歇是高強度訓練，明顯感受到有力。運動已是我生活的日常，要長期健康的動下去，生活作息、課表訓練、健康飲食、適合自己的保健食品對我來說是缺一不可。

（圖片來源：Maggie）

素人跑者 Klaire

個人跑齡三年，因跑步之緣，運動已成為我生活平衡中舉足輕重的一塊拼圖，首座百岳也從單攻玉山開啟，陸續將挑戰鐵人三項運動。

只要勇敢出發，終究會抵達（圖片來源：Klaire）

因為平日是 office lady，每天坐姿幾乎將近８小時，周末總要好好把握可以運動的時光，於是大部分周末的旅行都會搭配略有強度的運動。戶外運動舉凡跑步、騎車、登山......我們最重要的好夥伴＂雙腳＂無可避免一定會帶來相當的操勞度。

我在 #東卯山 天氣超級好（圖片來源：Klaire）

初馬過後求好心切的過度訓練，讓我開始吃盡苦頭，復健針灸、降低強度緩解修復。深知平日少動，假日高強度劇烈運動，非常容易造成運動傷害，於是開始增加平日周間適度運動，例如下班後會自己安排瑜珈伸展，或是簡單的徒手肌力訓練，若時間和體力再多一點，也會到泳池放鬆游泳水中 SPA，消除久坐肌肉的緊繃感，飲食部分也開始關注保健與保養方式。

活動靈活度提升（圖片來源：Klaire）

對於保健食品的選擇，基本首重就是一定要有認證，唯有嚴格檢驗把關，才能安心使用吃下肚！我開始使用日本出廠的固力伸葡萄糖胺，這一瓶包含了多重配方，完整的補充所需的營養素，小圓碇狀好吞食很方便食用，對不喜歡吞嚥膠囊的我來說，是很適合的保健品！

瞄準年底 Challenge Taiwan 三鐵接力全馬項目 （圖片來源：Klaire）

持續維持良好生活運動習慣，再加上適合的保養方式，讓我覺得自己雙腳更靈活柔軟了！也更有信心可以繼續穩穩地強健地跑下去！

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- 走適能護膝 商品特色介紹責任編輯：哈卡圖片來源：劉臉臉、Maggie、Klaire、123RF

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