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路跑小品／跑步就是生活 不跑我也是跑者

運動筆記 / 黃俊麒

環境影響環境

分享近期看到因為疫情報復性旅遊，海邊台灣外海因為「防曬乳」和「垃圾」造成的破壞，雖然環境不會因為「你」造成破壞與浩劫，但會因為「你」這樣自私的想法造成破壞。

我不是那個最愛台灣最愛地球的人，但我想我是那些願意用自己「溫暖」感受地球與環境的人...環境不會因為你造成「壓倒駱駝最後一根稻草」每一個細節與累積（團結起來）塗防曬、丟垃圾卻可以造成這麼可怕的環境破壞與浩劫。

而我不能改變什麼但我們可以團結起來，一個牽一個一起用溫度感受地球愛護環境，傳導這些好的能量讓環境有更好的質量，而不是跟著破壞。最好的環境是創造出來的「最壞的時機 最好的機會」如果前人種樹 後人不跟上 乘涼永遠只是夢。

那麼能不能那一天運動也報復性反彈？

我不能用自己掛保證，但我可以用自己做認證，身體力行的去執行，我想如果那一天也可以讓運動反彈起來，這個意義就非常重要，不管成功的是不是我至少我是在這條船上努力的一份子，就足夠了！這邊感謝那些支持我的（粉絲、學生、路過、乾爹乾媽們）沒有這些我的傳導也不會有這麼一點點微不足道卻好像有點能量的被呈現給更多人。我是一位喜歡把自己喜怒哀樂文字化文章呈現的一位教練、運動員、藝術家、作家、嘻哈歌手....？

我喜歡把這些好與不好轉為能量供給社會，如果你也能感受到每一篇文的「溫度」那就是我寫下去的動力，因為總會有人懂我懂你....因為你們的報復性支持與消費才能有kobe教練，而學習更多跑步姿勢、知識、運動上的提升、肌肉骨骼、課表安排上等那是我對你（學）們（生）支持最好的感（回）謝（應）而氣胸也想拼出更好的成績，是我對生命最好的回（熱）應（情）因為我竟然還活著那我知道不容易，因為意外就在一瞬間，所以我更想珍惜每一個當下和用力的活著！

你們的每一個小動作（粉絲、學生、消費、上課）這每一個細節就是能量累積的開始，創造（運動產業）運動價值的過程，我想除了自己你們的報復性支持我收下了...而自己有足夠的救生圈才是拉起更多人的開始，畢竟在哪之前自己不能先溺水！「資源回收再創造 能量創造再傳遞」人與人之間最重要的是「溫暖」如果你也感受到謝謝每一個看完的你，這份溫暖不要吝嗇分享出去吧。

#佛系教練

#kobe麒跑步訓練班

#路X沙 隨筆...一個人沒有辦法的事就交給志同道合的心.

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